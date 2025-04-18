Стрельба в университете Флориды - НОВЫЕ КАДРЫ
Пятеро погибли, еще четверо ранены после стрельбы в университете штата Флорида в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщает местный телеканал WFTV9 со ссылкой на источники.
По информации телеканала CNN, подозреваемый задержан и находится под стражей. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств, в том числе ФБР.
Местный телеканал WFTV9, ссылающийся на источники в правоохранительных органах, сообщает, что стрелков было двое, один погиб, второго задержали.
UPD: Телеканал NBC News, со ссылкой на высокопоставленного представителя правоохранительных органов Флориды, сообщает, что при стрельбе в местном университете погиб один человек.
Также полицейское управление Таллахасси заявило, что стрелок был один, он задержан.
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