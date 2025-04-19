Министерство обороны Азербайджана распространило официальное обращение к родителям военнослужащих срочной службы, а также к самим солдатам.

Как сообщает Day.Az, в обращении подчеркивается, что впервые военнослужащим срочной службы предоставлена возможность получить образование в военных колледжах страны.

Речь идет о солдатах, проходящих службу в частях, подчинённых Министерству обороны, которые в 2024 году набрали высокие баллы на выпускных экзаменах 11-го класса, организованных Государственным экзаменационным центром. Такие военнослужащие смогут поступить в Бакинский или Нахичеванский военные колледжи.

Каждому, кто соответствует установленным критериям, будет предоставлена подробная информация командованием воинской части. После прохождения обязательного медицинского осмотра и подтверждения пригодности, кандидат будет зарегистрирован.

Обучение длится два года и включает 9 профессий и 27 военных специальностей.

Преимущества в период обучения:

обеспечение вещевым и продовольственным довольствием, медицинской страховкой, проживанием в общежитии;

единовременные и ежемесячные выплаты курсанту и членам его семьи;

возможность обучения за рубежом за счёт государства.

Преимущества в период службы:

присвоение воинского звания гизира;

денежная компенсация за аренду жилья;

единовременная помощь, надбавки к отпуску, премия в размере двух окладов за безупречную службу;

льготное медицинское обеспечение для себя и семьи;

льготная ипотека (через 5 лет службы государство покрывает до 15% стоимости жилья);

обеспечение жильем за счёт государства после 20 лет безупречной службы;

стабильный карьерный рост.

За дополнительной информацией заинтересованные лица могут обращаться в официальный канал WhatsApp Университета национальной обороны.