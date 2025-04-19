Нововведение в армии: к сведению военнослужащих
Министерство обороны Азербайджана распространило официальное обращение к родителям военнослужащих срочной службы, а также к самим солдатам.
Как сообщает Day.Az, в обращении подчеркивается, что впервые военнослужащим срочной службы предоставлена возможность получить образование в военных колледжах страны.
Речь идет о солдатах, проходящих службу в частях, подчинённых Министерству обороны, которые в 2024 году набрали высокие баллы на выпускных экзаменах 11-го класса, организованных Государственным экзаменационным центром. Такие военнослужащие смогут поступить в Бакинский или Нахичеванский военные колледжи.
Каждому, кто соответствует установленным критериям, будет предоставлена подробная информация командованием воинской части. После прохождения обязательного медицинского осмотра и подтверждения пригодности, кандидат будет зарегистрирован.
Обучение длится два года и включает 9 профессий и 27 военных специальностей.
Преимущества в период обучения:
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обеспечение вещевым и продовольственным довольствием, медицинской страховкой, проживанием в общежитии;
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единовременные и ежемесячные выплаты курсанту и членам его семьи;
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возможность обучения за рубежом за счёт государства.
Преимущества в период службы:
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присвоение воинского звания гизира;
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денежная компенсация за аренду жилья;
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единовременная помощь, надбавки к отпуску, премия в размере двух окладов за безупречную службу;
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льготное медицинское обеспечение для себя и семьи;
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льготная ипотека (через 5 лет службы государство покрывает до 15% стоимости жилья);
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обеспечение жильем за счёт государства после 20 лет безупречной службы;
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стабильный карьерный рост.
За дополнительной информацией заинтересованные лица могут обращаться в официальный канал WhatsApp Университета национальной обороны.
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