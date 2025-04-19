В Азербайджане изменились цены на некоторые стройматериалы

По сравнению с предыдущими месяцами на рынке строительных материалов Азербайджана наблюдается изменение цен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, за последние две недели изменение цен особенно заметно на такие основные строительные материалы, как древесина, цемент и бутовый камень.

Например, если несколько месяцев назад кубометр древесины продавался за 320 манатов, то сейчас его предлагают уже за 340 манатов. Мешок цемента подорожал на 50 гяпиков, а бутовый камень - на 10 гяпиков. Изменение цен затронуло и другие строительные материалы.

Покупатели выражают недовольство из-за этих изменений. Продавцы же объясняют это ростом производственных затрат и увеличением стоимости импорта. По их словам, цены на кровельные материалы, цемент, мелкие строительные изделия и другие товары также подорожали.

"Раньше мы покупали куб древесины за 320 манатов, сейчас цена поднялась до 330-340 манатов. Есть рост, и он продолжается", - сообщил один из продавцов.

Цены на кровельные материалы варьируются в зависимости от толщины и качества - начиная от 3 манатов 50 гяпиков и доходя до 30 манатов. Продавцы отмечают, что рост цен происходит уже на месте производства, что напрямую влияет на их розничную стоимость.

С чем эксперты связывают подорожание строительных материалов?

Подробнее - в видеоматериале: