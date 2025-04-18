Автор: Лейла Таривердиева

Правящая парламентская группа Фидес (Fidesz, Венгерский гражданский союз) работает над созданием документального фильма, разоблачающего скандальную деятельность USAID в стране. Об этом сообщает Hungary Today.

Филь, опираясь на документы и факты, расскажет о том, как и в каких целях финансировались венгерские НПО, либеральные СМИ и некоторые политические круги. Помимо этого фильма планируется снять еще один, посвященный нелегальной миграции и давлению руководства ЕС на Венгрию из-за желания Будапешта защитить страну от этой напасти.

Напомним, что скандал вокруг USAID - Агентства США по международному развитию разразился после прихода к власти Дональда Трампа. Был создан Департамент эффективности государственного управления (DOGE) во главе с Илоном Маском, который активно взялся за дело. В течение короткого времени было установлено, что администрация Байдена потратила 23 миллиарда долларов по всему миру через различные программы, включая политическое влияние, финансирование фиктивных общественных организаций и активистов, а также подкуп журналистов.

Предпринятые новой администрацией США шаги позволили и другим странам, наконец, удалить USAID со своих пространств. Некоторые, как, например, Азербайджан, давно отстранили эту организацию от вмешательства в дела страны.

Сразу после заявлений Трампа, канцелярия премьер-министра Венгрии объявила о намерении правительства выяснить, как США вмешивались в ее внутренние дела с помощью программ USAID. Глава канцелярии Гергей Гуйяш назвал дело USAID крупнейшим коррупционным скандалом в западном мире и заявил, что деньги организации использовались "для покупки СМИ, журналистов, политических активистов и так называемых неправительственных организаций, способных влиять на общественное мнение". "Необходимо раз и навсегда покончить с возможностью влиять на общественную жизнь Венгрии с помощью денег", - подчеркнул глава канцелярии Орбана.

Группу по расследованию деятельности USAID в отношении Венгрии по просьбе премьер-министра Виктора Орбана возглавил депутата Европарламента от правящей партии Фидес Андраш Ласло.

Венгрия пытается защититься от внешнего влияния давно. Защитные механизмы начали создаваться два года назад. С декабря 2023 года в стране действует закон, который квалифицирует иностранное финансирование политических партий как преступление и предусматривает за это наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет, сообщают СМИ. Как заявлял ранее Виктор Орбан, так называемая иностранная помощь США шла на свержение неугодных правительств в других странах, в том числе в Венгрии.

Напомним, что деятельность USAID была фактически приостановлена 3 февраля с подачи Илона Маска. Разоблачения постигли не только Агентство, но и Национальный фонд поддержки демократии (NED), являющийся его структурой. Выступая 11 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в том числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.

Заявления из Вашингтона не стали откровением. О разрушительной для стабильности и суверенитета других стран деятельности USAID заговорили не сегодня. Просто присоединение к разоблачениям и самих Штатов развязали руки пострадавшим странам, не решавшимся противостоять главному инструменту американской внешней политики. Азербайджан уже несколько лет как свернул программы USAID на своей территории. Агентство зашло слишком далеко и превратилось в реальную угрозу суверенитету и стабильности страны. Баку не нужно сегодня проводить расследование, чтобы установить степень вины USAID, у него на руках уже есть все факты, которыми он выразил готовность поделиться с Вашингтоном.

Особенно засветилась в провокационных делах финансируемая USAID структура под названием NED. Национальный фонд поддержки демократии проводил дестабилизирующую работу не одно десятилетие, однако из-за заинтересованности в продолжении подобной деятельности со стороны американской администрации, никаких мер и разоблачений не делалось. Наоборот, те, которые пытались избавиться от назойливого вмешательства, объявлялись врагами демократии.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили разоблачил дестабилизаторов, рассказав журналистам, как в 2020 и 2021 годах NED напрямую вмешивался в дела страны под ширмой "повышения свободы и прозрачности СМИ". На самом же деле целью было финансирование радикальной оппозиции для свержения демократически избранного правительства Грузии. Местные НПО в преддверии парламентских выборов в 2024 году получили от USAID более 41 миллиона долларов. USAID развернула в Тбилиси совместные с местными НПО "учения" на якобы тему оказания гуманитарной помощи больным, а в реальности - на тему госпереворота.

Финансируемый USAID фонд в 2004 году во время "Оранжевой революции" в Украине 65 миллионов долларов украинской оппозиции. С 2007 по 2015 год NED вложил более 30 миллионов долларов в поддержку украинских НПО, подстрекая их к так называемой "гражданской активности". Такую же деятельность фонд развернул в период "Евромайдана". Есть что рассказать о грязных делах NED также Кыргызстану и другим странам постсоветского пространства. 130 миллионов долларов USAID потратила за последние более чем десять лет на "демократизацию" Беларуси. В проектах USAID на постсоветском пространстве первую скрипку играла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Был сформирован некий центр под ее управлением, и из этого центра тянулись нити по всему миру. Хозяева попеременно дергали за них в зависимости от того, какая страна подлежала "демократизации". Виктория Нуланд с ее печеньками стала символом революции в Украине, причем, символом негативным.

Известно о подстрекательской деятельности американского фонда в Венгрии, Венесуэле, даже во Франции. Известный факт - агентство профинансировало "арабскую весну", которая привела к дестабилизации Ближнего Востока и усилению радикализма.

У USAID были большие планы по поводу "поддержки строительства гражданского общества в разных странах", которая в 2023-2025 годах должна была обойтись американским налогоплательщикам в 9 миллиардов долларов.

Как известно, Азербайджану пришлось пережить нелегкие времена, когда внешние силы пытались дестабилизировать ситуацию в стране на гранты, выделяемые оппозиции и НПО. Гранты американского агентства стоят за беспорядками и дестабилизацией 90-х и начала 2000-х. Это безобразие прекратилось только после того, как Азербайджан законодательно запретил внешнее финансирование партий и неправительственных организаций. Оставшись без денег USAID, "протестный электорат" начал хиреть.

Надо сказать, что Азербайджан очень серьезно сопротивлялся внешнему влиянию. Когда другие шли на поводу, не решаясь подать голос против американских планов, в Баку открыто и прямо называли все своими именами. "Демократизаторы" объявили нашей стране настоящую войну, переходя в атаку каждый раз, когда в Азербайджане планировались какие-то международные события. "Европейские игры - хорошая возможность давления на Азербайджан", "Азербайджану за его поведение пришло время указать на его место". Такие заявления звучали из-за океана. Как можно узнать из открытых источников, координатором кампании, управляемой из офиса государственного секретаря США Джонна Керри в Конгрессе, был назначен NED под руководством той самой Нуланд.

Такая же деятельность разворачивалась вначале во время Формулы-1 в Баку. За годы проведения азербайджанского этапа гонок "правозащитники" подустали, и в последние годы уже не демонстрировали прежнего рвения. Думается, нынешняя Формула пройдет уже без "музыкального" сопровождения организаций, которым после прихода Трампа стало уже не до Азербайджана. К сожалению, они успели замутить информационное поле вокруг климатической конференции СОР29. Правда, на ходе и итогах форума это нисколько не сказалось.

Так что Азербайджан - одна из стран, постоянно служивших мишенью для провокаций и псевдо-правозащитной критики со стороны западных структур. Не потому что нарушал, а потому что не боялся гнева сильных мира сего, буквально вызывая огонь на себя. Но все эти атаки были успешно отражены.

Пожелаем успеха нашим венгерским друзьям.