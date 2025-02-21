Автор: Лейла Таривердиева

Накануне правая рука Дональда Трампа Илон Маск написал в соцсети X, что "значительный процент денег, выделяемых Украине, на самом деле в конечном итоге приносил пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам. Поэтому Зеленский и говорит, что получил лишь половину денег".

Эта запись вновь всколыхнула тему коррупции и мошенничества в федеральных организациях, занимавшихся якобы гуманитарной деятельностью и поддержкой демократии.

Напомним, что в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что коррупция в Агентстве США по международному развитию (USAID) достигла невиданных ранее масштабов. В соцсети Truth Social он написал: "USAID сводит с ума радикальных левых. И они ничего не могут с этим поделать из-за того, как тратились деньги, причем, многие - мошенническим путем, совершенно необъяснимо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закрыть его".

3 февраля деятельность USAID была фактически приостановлена, а временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио.

Наступление на USAID было начато с подачи главы новосозданного ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Причем, разоблачения постигли не только Агентство, но и Национальный фонд поддержки демократии (NED).

Выступая 11 февраля на Всемирном правительственном саммите в Дубае, Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в том числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. "Мы много внимания уделили деятельности USAID. Когда мы изучали эти программы, мы постоянно задавались вопросом: почему они вообще существуют, какая в этом есть необходимость? Например, Национальный фонд поддержки демократии. Добились ли они демократии? Сомневаюсь. Очевидно, что я не противник демократии. Но почему все эти программы, финансируемые правительством, заслуживают денег налогоплательщиков? Я считаю, что не заслуживают", - сказал Маск.

Внедрением какой демократии и какими методами занималась финансируемая USAID структура под названием NED, стало известно не сегодня. Страны, в дела которых пытался вмешиваться и вмешивался Национальный фонд поддержки демократии, били тревогу не одно десятилетие, однако из-за заинтересованности в продолжении подобной деятельности со стороны американской администрации, никаких мер и разоблачений не было. Наоборот, те, которые пытались избавиться от назойливого вмешательства, объявлялись врагами демократии.

Отметим, что NED была создана в 1983 году для "продвижения демократии" и финансировалась преимущественно Конгрессом США в рамках бюджета USAID.

После заявлений Трампа и Маска, многие вздохнули с облегчением. "После того, как, наконец, вопрос NED был поднят во внутренней политической повестке дня США, стоит вспомнить, как и кто пытался дестабилизировать ситуацию в Грузии при поддержке NED", - заявил на днях грузинский спикер Шалва Папуашвили. По его словам, в 2020 и 2021 годах NED напрямую вмешивалась в грузинскую политику, якобы финансируя "независимый" телеканал "ТВ Пирвели" с целью повышения свободы и прозрачности СМИ. Однако этот телеканал принадлежал и управлялся радикальной политической партией "Лело" и олигархом Хазарадзе, а его целью было свержение демократически избранного правительства Грузии. При этом, подчеркнул спикер парламента Грузии, руководство NED, включая тогдашнего председателя Кена Воллака и регионального директора Мириам Ланской, никогда не предоставляло подробностей того, что делают в стране.

Напомним, что имя регионального директора NED Мириам Ланской в прежние годы часто звучало на антиазербайджанских тусовках, устраиваемых армянским лобби в США. Кроме того, она была одним из движков пропаганды против Первых Европейских игр в Баку в 2015 году.

В 2024 году МИД Китая опубликовал отчет "Деятельность и истинное лицо Национального фонда поддержки демократии США". Этот отчет, основанный на множестве фактов, показал, что на протяжении долгого времени эта структура использовала предлог "содействия демократии" для нанесения ущерба суверенитету, безопасности и интересам развития других стран. Как писал в российских СМИ посол КНР в России, NED является "белыми перчатками" правительства США, осуществляющего операции по подрыву, проникновению и разрушению по всему миру, организации "цветных революций", манипуляций общественным мнением и др. NED также является авангардом правительства США в сдерживании развития Китая. В Китае справедливо полагают, что ни одна страна не может претендовать на роль учителя демократии и прав человека, и тем более использовать эти понятия в качестве предлога для нарушения суверенитета других стран.

Согласно имеющимся данным, в 2004 году во время "Оранжевой революции" NED предоставила 65 миллионов долларов украинской оппозиции. С 2007 по 2015 год NED вложила более 30 миллионов долларов в поддержку украинских неправительственных организаций, подстрекая к "гражданской активности". В период "Евромайдана", с 2013 по 2014 год NED финансировала Институт массовой информации для распространения подстрекательской информации. NED выделяла ежегодно более 100 миллионов долларов для общественных организаций, СМИ и активистов. До второго переворота в Украине NED финансировала десятки проектов для свержения президента Виктора Януковича. В 2013 году в The Washington Post вышла статья президента фонда Карла Гершмана, который цинично указывал, что должна делать Украина: "Выбор Украины - присоединиться к Европе и ускорить крах России, которую представляет Путин".

NED активно вмешивалась в дела Кыргызстана, пытаясь диктовать условия во время президентских выборов 2021 года. Точнее сказать, правительство США посредством NED пыталось оказать влияние на результаты выборов и беззастенчиво давало советы кандидатам суверенной страны, какие вопросы им следует поднимать, а какие отложить в долгий ящик. В 2021 году NED выделила подконтрольным структурам (IRI и NDI) в Кыргызстане в общей сложности более полумиллиона долларов США на подкармливание местных НПО, партий и политических лидеров.

NED также финансировала создание ассоциации из трех местных НПО в Грузии для подстрекательства людей к протестам в Тбилиси. В мае 2024 года, во время демонстрации против законопроекта об иностранных агентах, NED активно координировала и разжигала страсти.

В 2018 году венгерский еженедельник Figyelő опубликовал черный список "наемников Сороса", в который попала финансируемая NED правозащитная организация "Хельсинкский комитет Венгрии". О разрушительной деятельности американского фонда не смогли умолчать и во Франции. Французский сайт VoltaireNetwork раскрыл, что NED напрямую вмешивалась в деятельность французских неправительственных организаций и влияла на выборы во Франции. Бразильское агентство новостей писало, что NED под предлогом демократических идей извлекает собственную выгоду и дает моральные оправдания для вмешательства в дела других стран. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что USAID предоставило оппозиции страны более 5 миллиардов долларов наличными.

Национальный фонд в поддержку демократии финансирует и курирует четыре не менее одиозные организации - Международный республиканский институт (IRI), Национальный демократический институт (NDI), Центр международного частного предпринимательства (CIPE) и Американский центр солидарности трудящихся (ACILS).

Разоблачения деятельности USAID и финансируемого им NED продолжаются. Впереди еще будет много "интересного".