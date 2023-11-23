USAID, закройте дверь с другой стороны

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Американской USAID в Азербайджане достаточно давно давали понять, что она тут не является желанной гостьей. Хорошие отношения с США, взаимные стратегические интересы двух стран, да и просто приверженность дипломатическим подходам во всех вопросах не позволяли Баку взять и решительно выдворить американское агентство.

USAID открыла миссию в Баку в 1991 году, едва республика восстановила независимость. Одновременно с этим агентством в Азербайджан набежала масса других структур и фондов, которые немедленно развернули здесь непонятную возню. Хотя тогда она казалась совсем понятной. На первых порах тогдашним якобы "демократическим" силам страны казалось, что "запад с ними" и скоро их приведут к власти, твердая валюта потечет в азербайджанскую экономику, а американские друзья в лице той же USAID укажут армянам на их место. Но все вышло с точностью до наоборот. Армения при поддержке тех же Штатов развернула открытую военную агрессию, Конгрессом была принята 907-я поправка, в общественно политической жизни и экономике молодой республики воцарился полный хаос, и ослабленная всем этим страна оказалась на грани распада.

Заметим, что USAID - это агентство, преследующее цель поддержки слаборазвитых и нуждающихся стран. Однако протиснуться она старается и туда, где в ее деньгах совершенно не нуждаются. Само название расшифровывается как Американское агентство по международному развитию. Помогло ли присутствие этого правительственного американского агентства чьему-то развитию, сказать трудно. Во всяком случае, на постсоветском пространстве таких примеров не видно.

Кто-то может возразить, мол, нам не понять, а вот там, где демократия... и так далее. Да неужели?

Давайте начистоту - Азербайджан начал решать свои проблемы только после того, как стал избавляться от присутствия западных фондов и агентств. Присутствие этих миссий служило исключительно финансированию антигосударственной деятельности. Не то чтобы они это делали специально против Азербайджана, просто для таких целей все эти структуры и создаются. На средства USAID и прочих ей подобных была вскормлена целая плеяда манкуртов. Здесь же, на территории Азербайджана из американского бюджета финансировались лица и проекты, нацеленные на деятельность против национальных интересов страны. Был период, когда при финансировании извне строили планы госперевоторов, в обществе преднамеренно культивировались протестные настроения, серьезно тормозившие реализацию важных программ и проектов. Западные агентства не гнушались даже поддержкой радикализации общества, типа для борьбы с властями Азербайджана все средства хороши. Не случайно после того, как радикальное гнездо было ликвидировано, в странах "развитой демократии" какое-то время стоял шум и звон, а в адрес Баку неслись обвинения в преследовании за веру. Это надо было додуматься до такого... До сих пор отбывающие сроки радикалы значатся в списках различных правозащитников как "узники совести" и даже "политзаключенные".

Ни для кого не секрет, что набежавшие в Азербайджан западные структуры вроде USAID, Национального фонда демократии NED, Фонда Фридриха Наумана, Фонда Маршалла и других, занимались тем, что формировали в стране "5-ю" колонну. На эти цели направлялись крупные средства, немало деятелей "расцвели" на этой ниве, многие из них сейчас продолжают свое грязное дело за рубежом, где финансируются по той же схеме. После того, как в Азербайджане был введен запрет на финансирование партий и НПО из-за рубежа, USAID и прочие нашли, так сказать, дорогу жизни через Грузию. Средства на содержание "5-й колонны" перечислялись грузинской миссии, откуда потом переправлялись разными путями в Азербайджан. Когда и этот путь был перекрыт, снова поднялся шум и звон, снова посыпались обвинения в якобы политических преследованиях и тому подобном.

Практически невозможно найти что-то, что можно было бы противопоставить тому, что написал в своем микроблоге в Х помощник Президента Хикмет Гаджиев и что прозвучало в заявлении главы пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде. Эти заявления прозвучали в ответ на очередную дребедень от директора USAID. Пауэр фактически обвинила Азербайджан в этнических чистках. В конце сентября, когда Штаты еще не определились окончательно, поддерживать им армян открыто или же, как прежде, действовать втихую, директор USAID, посетив Армению, уклонилась от оценки добровольного выезда армян из Карабаха как этнической чистки. Теперь же, когда официальные представители Госдепартамента своими собственными заявлениями, предупреждениями и угрозами в адрес Баку разрешили целовать армян взасос, миссис больше не нужно миндальничать.

После ее сентябрьского визита в регион и встречи с Президентом Азербайджана, как-то закралась надежда, что в позиции организации появится объективность. Но нет, чуда не произошло, Саманта Пауэр не смогла нас удивить и действовала по штампу. Неприятный осадок оставил тот факт, что она отказалась встречаться с азербайджанскими беженцами в Баку, куда приехала из Еревана, где активно сострадала добровольно покинувшим Карабах армянам. Напомним, что так же по хамски поступила и глава МИД Германии Бербок, недавно посетившая регион.

Что ж, как написал в Х Хикмет Гаджиев, "маски брошены. В Азербайджане больше нет места деятельности USAID".

Итак, из Азербайджана агентство попросили. Но это не значит, что оно не сможет продолжать работать против Баку с других площадок. Контора Пауэр активно действует в Грузии, а теперь подбирается к странам Центральной Азии. Повышенное внимание Запада к региону ЦА настораживает. В целом агентство выделило около 10 миллиардов долларов на создание в 2023-2025 годах в различных странах "гражданского общества", а в реальности - в рамках "Демократической доктрины" на реализацию планов по дестабилизации и манипулированию. Эта политика уже не первый год проводится и в центрально-азиатских государствах. По информации казахских СМИ, USAID выделила 50 миллионов долларов на разжигание русофобии в стране. Госдеп США провел грантовый конкурс с бюджетом в 1,5 миллиона долларов на "независимые журналистские расследования", под видом которых, уверены эксперты, будут продвигаться антироссийские медиапроекты в Казахстане и других странах ЦА.

Стоит также напомнить о распространенном 2 октября Службой государственной безопасности Грузии заявлении, в котором СГБ обвинила USAID в финансировании граждан Сербии, прибывших в Грузию для того, чтобы обучать гражданское общество насильственным методам акций протеста с целью свержения законно избранной власти в стране. Трое "инструкторов" прибыли в Грузию в конце сентября и до конца года должны были наладить контакты с молодежью и НПО, планирующими незаконную и подрывную деятельность, а также провести тренинги.

Читая новости из дружественных стран, вспоминаешь, что именно этим занимались в Азербайджане западные агентства и фонды. И понимаешь, что это было правильно - попросить их закрыть дверь с другой стороны.