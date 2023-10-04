USAID готовит госпереворот в Грузии?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов,

В Грузии разгорелся скандал, связанный с Агентством международного развития США (USAID). Белый дом публично демонстрирует, что он и сегодня "привержен" стратегии вмешательства во внутренние дела других стран. Одним из агентств, выполняющих "черную работу" для США в этих вопросах, несомненно, является USAID, активно вмешивающегося во внутренние дела отдельных стран, стремясь создать там условия для дестабилизации, переворотов и хаоса.

Через этот орган США очень легко вмешивались во внутренние дела других государств, обзаведясь "привычкой" менять там ситуацию соответственно собственным желаниям. Не исключено, что USAID было создано как подразделение Центрального разведывательного управления США и в настоящее время под видом помощи выполняет функции органа, который пытается создать там нестабильную ситуацию, условия для революции и хаоса.

Тот факт, что USAID выделил около 10 миллиардов долларов на программы "строительства гражданского общества" в разных странах в период с 2023 по 2025 годы, еще больше подкрепляет эти обвинения. Очевидно, что под видом американского "строительства гражданского общества" они проникли в ряд государств и стали выводить на улицы недовольные массы этих стран. США заняты тем, что выкачивают из своего бюджета, формируемого за счет налогов американского народа, огромные суммы денег на ненужные и бесперспективные проекты USAID и других подобных организаций.

"Активность" США по изменению баланса сил на Южном Кавказе и полного взятия ситуации под свой контроль не может остаться незамеченной. Вопрос с Арменией уже "в кармане". Остаются Грузия и Азербайджан. Белый дом, видимо, очень хорошо понимает, что в Азербайджане им это сделать довольно сложно. Скорее всего, там хорошо осведомлены о том, что успешные реформы,победа во Второй Карабахской войне и антитеррористические мероприятия в регионе, осуществленные за последние 3 года, ни в малейшей степени не позволят осуществиться планам USAID в отношении Азербайджана.

Учитывая это, США вмешались во внутренние дела другой страны Южного Кавказа - Грузии. Создав там ситуацию хаоса, они поставили перед собой цель управлять процессами в соответствии со своими желаниями.

Служба государственной безопасности Грузии 2 октября распространила заявление, в котором обвинила USAID в финансировании граждан Сербии, прибывших в Грузию для того, чтобы обучить насильственным методам акций протеста с целью свержения законно избранной власти в стране, что еще раз подтверждает сказанное.

Интересным моментом является то, что США пытаются запутать след, делая это через USAID совершенно разными способами, в том числе через представителей разных стран. Так, в заявлении Службы госбезопасности Грузии отмечается, что по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID в Грузию 25 сентября прибыли три гражданина Сербии - Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович. Также была озвучена основная цель их приезда в Грузию. Было отмечено, что в октябре-декабре текущего года они должны были наладить контакты с молодежью и НПО, планирующими незаконную и подрывную деятельность и провести для них тренинги.

Это и есть истинное лицо USAID. Местные организации и движения, связанные с правительством США, особенно с USAID, стремятся вмешиваться в политические процессы, создавать конфликты в обществе, манипулировать процессами, а не вносить свой вклад в развитие гражданского общества. Можно отметить, что проблемы, с которыми сегодня сталкивается Грузия, Азербайджан испытал много лет назад, но, будучи сильным государством, не позволил, чтобы планы таких структур, как USAID, были реализованы.