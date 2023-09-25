Глава USAID одержима армянской пропагандой

Автор: Мехти Ахмедзаде

Пытаясь оправдать свои преступные действия, такие как мародерство, вандализм, этнические чистки, армянская диаспора в мире годами работала над крупными фальсификациями истории и фактов, чтобы скрыть эти преступления против человечности. Подкупались политики, через них продвигались необходимые тезисы, сформировывалось нужное для армянства мнение. Так, например, дело происходило в США, где множество чиновников ныне стали ярыми фанатиками "многострадальных". Конечно, не бесплатно, но все-таки.

Среди таких проармянских американских деятелей можно назвать множество имен - Френк Паллоне, Боб Менендес, Адам Шифф и др, которые активно продвигают антиазербайджанскую пропаганду. У многих из них за спиной куча своих темных делишек и преступное прошлое. Менендес, к слову, находится под федеральным расследованием за взяточничество и недавно ушел с поста. Не терпится узнать насколько бесславным будет его конец, но сейчас не об этом.

Недавно в чирлидерши армянства записалась и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которая вновь выступила с неоднозначным и однобоким заявлением.

"В Нагорном Карабахе была применена сила, и мы рассматриваем возможность адекватного ответа на это", - пытается она угрожать Азербайджану, будто бы является главой какого-нибудь оборонного ведомства, а не агентства по оказанию помощи.

Сила, конечно, была применена. Но применена вынужденно, ибо армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе то и дело устраивали теракты, один из которых стал последней каплей в чаше терпения Баку, протягивавшего руку мира.

Если Пауэр этого всего не знает, то доводим до ее сведения, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта сотрудники агентства Садыхов Самир и Гулиев Фархад погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района "КАМАЗ", в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.

Очевидно, что эти очередные жертвы ничего не значат для Пауэр и она лицемерно лишь видит "армянские страдания". Если Саманта Пауэр действительно сочувствует армянам в Карабахе то ей уместнее было бы говорить о реинтеграции в азербайджанское общество, за которым и стоит будущее для местного населения.

Тот факт, что глава USAID осуждает Азербайджан, повторяя тезисы армянства, свидетельствует о том, что никаким борцом за справедливость и демократию Саманта не является, ибо у нее отсутствует высокая моральная ответственность. Вместо того чтобы сувать свой нос в чужие дела и кидаться тщетными угрозами, Пауэр стоило бы обратить внимание непосредственно на свои обязанности - оказывание помощи. Например, своему же народу, ибо резкая инфляция и экономический спад уничтожили жизнь миллионам американцев. В Штатах подорожало буквально все, что могло подорожать. Народ то и дело ругает нынешнюю администрацию и сенаторов в том, что никто палец о палец не ударил для решения проблем. Многие говорят, что при Трампе было лучше, ведь он подходил к вопросу экономике в первую очередь как бизнесмен.

Никто не смеет говорить с нами языком угроз. Здесь это не работает. Мы не Армения, которая то и дело мечется туда-сюда в поисках любой помощи. Мы независимы и ситуация в Карабахе внутреннее дело нашей страны. Так, что идите занимайтесь своими делами, госпожа Пауэр.