В США известного актера застрелил сосед

Американский актер кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб 1 июня в результате стрельбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет портал TMZ.

По его информации, сосед актера застрелил его в ходе ссоры, после чего скрылся с места преступления на автомобиле.

TMZ отмечает, что полиция арестовала подозреваемого в убийстве, ведется расследование произошедшего.

Джонатан Джосс родился 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио. Актер наиболее известен озвучиванием одного из персонажей мультсериала "Царь горы" (King of the Hill 1997 - настоящее время). Он также снимался в эпизодических ролях в сериалах "Зачарованные" (Charmed, 1998-2006), "Король Талсы" (Tulsa King, 2022 - настоящее время), занимался озвучиванием видеоигр Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010).

Ранее сообщалось об очередной стрельбе в США.