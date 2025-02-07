Ставка на хаос: как USAID создавал кризисы по всему миру

Автор: Лейла Таривердиева

Пружина скандала вокруг USAID продолжает закручиваться. Агентство США по международному развитию это не просто рядовая гуманитарная структура, это крупнейшая в мире организация по оказанию гуманитарной помощи с самым объемистым фондом. Слово "гуманитарной" следовало бы взять в кавычки, потому что помощь страждущим занимала на самом деле лишь незначительную часть деятельности USAID. Агентство выполняло роль своеобразной спецслужбы Штатов, финансировала политические проекты и провокации, цветные революции и беспорядки. Разумеется, все это осуществлялось в других странах. На реализацию проектов ссужались крупные средства, и "вложения" чаще всего давали требуемые американской стороне результаты. Так, в 2023-2025 годах предусмотрен бюджет в размере 9 миллиардов долларов "на поддержку строительства гражданского общества в разных странах".

Прокол вышел лишь с некоторыми странами, в том числе с Азербайджаном. И особенно с Азербайджаном.

До того, как связаться с Азербайджаном, у агентства редко выходили осечки. Щедро профинансированная "арабская весна", задавшая инерцию перманентных конфликтов. "Весна" привело к дестабилизации Ближнего Востока, потокам беженцев и усилению радикализма. Страны региона, оказавшиеся втянутыми в мясорубку, так и не смогли прийти в себя.

На постсоветском пространстве методы были другими. Здесь США примяли мягкую силу в лице "поддержки демократии" посредством финансирования агнтством USAID местных НПО и так называемых независимых СМИ. Но конечной цель. была все та же - организация революций и привод к власти нужных и послушных руководителей. В проектах на постсоветском пространстве первую скрипку играла заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Был сформирован некий центр под ее управлением, и из этого центра тянулись нити по всему миру. Хозяева попеременно дергали за них в зависимости от того, какая страна подлежала "демократизации". Виктория Нуланд с ее печеньками стала символом революции в Украине, причем, символом негативным.

Новый министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил в интервью Такеру Карлсону, что Агентством международного развития под видом защиты свободы и демократии было выделено 5 миллиардов долларов на финансирование украинского Майдана в 2014 году. Он назвал USAID "прикрытием ЦРУ" и обвинил в поддержке беспорядков в Украине. Кеннеди-младший предложил арестовать Викторию Нуланд. По его словам, еще за месяц до революции в Киеве Нуланд провела секретный разговор с послом США. "Этот разговор был записан и теперь доступен для всех, кто хочет его послушать. В нем она обсуждает состав нового кабинета министров Украины, который будет ориентирован на Запад. Таким образом, новый состав правительства обсуждается еще до свержения старого. Можно ли это назвать демократией, когда Нуланд выбирает новое правительство?", - задался вопросом Кеннеди-младший.

Поддержание хаоса это один из методов. Это то, что происходило в постреволюционный период в Украине, что творилось в Грузии, пока к власти не пришла политическая сила, способна противостоять играм внешних акторов.

Грузинской стороне тоже есть, что сказать. Местные НПО в преддверии парламентских выборов в 2024 году получили от USAID более 41 миллиона долларов. Финансирование преследовало цель срыва выборов. В преддверии парламентских выборов USAID развернулась в Грузии вовсю. Агентство проводило в Тбилиси совместные с местными НПО "учения" на тему оказание гуманитарной помощи больным (?), на которых почему-то молодежь учили совсем не этому, а методам подготовки госпереворота.

130 миллионов долларов USAID потратила за последние более чем десять лет на "демократизацию" Беларуси, а говоря прямо - на поддержку оппозицию, организацию беспорядков и свержение действующей власти. Деньги ушли впустую.

Американское агентство поддерживало не только НПО, но и политические партии. Был период, когда политические партии в Азербайджане росли как грибы после дождя, можно было уже подсчитывать их количество на душу населения. Быть в оппозиции было выгодно, потому что за это было кому платить. На подрывную деятельность против своего государства выделялись гранты. Выделялись они, конечно, под другими, благовидными предлогами. Например, на развитие гражданского общества, на какие-то тренинги, борьбу с коррупцией, работу с молодежью, учреждались какие-то фонды, премии и так далее. За беспорядками, происходившими в стране в 90-х и в начале 2000-х годов, стояли гранты USAID. Внутриполитическая ситуация стабилизировалась, когда законодательным путем был введен запрет на финансирование НПО, СМИ и политических партий из-за рубежа. Такой же закон существует в самих США, однако введение запрета в Азербайджане было оценено как "ограничение свободы". Интересно, что созданные ради потребления грантов политические партии сразу стали схлопываться. Куда-то вдруг подевался протестный электорат. Параллельно с украинской революцией 2014 года попытки раскачать ситуацию делались и в Азербайджане. Но планы рухнули, а "пятая колонна" была нейтрализована. После этого сама Нуланд приехала в Баку, видимо, в надежде добиться освобождения грантоедов, причисленных к лику "политзаключенных". Надежды не оправдались.

Провал "революционных" планов в Азербайджане вызвал на свет новую волну антиазербайджанской истерии. И повод для этого представился самый подходящий - Первые Европейские игры. Все, наверное, помнят, что творилось вокруг этого события. В США и не скрывали своих намерений, говоря, что "Европейские игры - хорошая возможность давления на Азербайджан" и что "Азербайджану за его поведение пришло время указать на его место". Была даже создана одиозная структура под названием "Спорт за права". Реализовывать кампанию планировалось силами правозащитных организаций, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ и прочих. Нужно было хорошо подготовиться, потому что в дальнейшем Азербайджан готовился принять Формулу-1, Игры исламской солидарности и другие международные мероприятия. Во время всех этих событий внимание мира должно было быть приковано к Азербайджану, и это была удобная возможность, как говорится, испортить ему праздник.

Как можно узнать из открытых источников, координатором кампании, управляемой из офиса государственного секретаря США Джонна Керри в Конгрессе, был назначен NED (Национальный фонд поддержки демократии). NED, финансируемый в основном USAID, выступил в качестве одного из активных организаторов плана смены власти. По заказу Нуланд IFEX организовал атаки на официальные страницы Европейских игр в социальных сетях.

Стоит напомнить также о событиях 2012 года в Губинском и в январе 2013 года в Исмаиллинском районах. Ожидалось, что спровоцированные беспорядки охватят постепенно всю страну. В 2013 году был запущен проект под названием "Конец солдатским смертям", на который было выделено два миллиона долларов. Координатором проекта являлась все та же Виктория Нуланд. Во всех случаях антигосударственные цели были разоблачены и пресечены, а азербайджанское общество не повелось на провокации.

Тем кругам, где все еще пытаются строить планы против Азербайджана, стоит прежде поразмыслить над тем, почему провалились все проекты, которые пытались осуществить в этой стране до них. Или спросить об этом у USAID или даже самой Нуланд. Может быть, тогда поймут, что не стоит тратить время на бессмыслицу.