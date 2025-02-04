В Сети продолжают распространяться материалы, разоблачающие деятельность USAID и раскрывающие факты вмешательства Агентства во внутренние дела иностранных государств. Стало известно, что одной из стран, в которых Саманта Пауэр пыталась посеять хаос, была Венгрия.

Венгрия - демократическая страна, союзник НАТО, которая на выборах 2022 года с огромным перевесом переизбрала Виктора Орбана. Но этот результат оказался "неправильным" для Вашингтона, подчеркивает Марио Науфал - австралийский предприниматель, журналист.

"Под предлогом "укрепления демократии" USAID финансировало оппозиционные СМИ, спонсировало НКО и встречалось с активистами, чтобы подорвать власть демократически избранного правительства Венгрии.

Настоящее послание Пауэр? Подчиняйтесь глобалистским правилам или ждите "цветной революции".

Это не продвижение демократии - это иностранное вмешательство", - подчеркнул Науфал.

Советник премьера Балаж Орбан (однофамилец, не является родственником Виктора Орбана - ред.) поблагодарил Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска за то, что они наконец-то разоблачили и ликвидируют эту коррумпированную машину.

"В Венгрии мы уже проходили это: 7,3 миллиона евро незаконного иностранного финансирования были направлены в предвыборную кампанию оппозиции в 2022 году через поддерживаемую Соросом организацию Action for Democracy.

Пауэр посетила Будапешт, чтобы встретиться с ЛГБТ активистами и с целью продвижения "местных инициативв" для поддержки "независимых" СМИ. Национальный фонд поддержки демократии (NED) годами спонсировал оппозиционные СМИ и НКО, а теперь Виктория Нуланд, которая когда-то вручила Венгрии двухстраничный ультиматум с требованиями изменить внутреннюю политику и конституцию в обмен на "хорошие отношения", вошла в состав правления NED", - написал советник премьера в соцсети Х.

Илон Маск ответил на публикацию, подчеркнув заинтересованность в этом вопросе. Видимо, возглавляемый им Департамент эффективности правительства (DOGE) продолжает собирать факты и информацию о деятельности USAID. Многие ожидают, что возглавляемый им Департамент предоставит дополнительные факты, подтверждающие масштабы влияния USAID и связанных с ним структур.

Вопрос остается открытым: последуют ли реальные шаги по расследованию деятельности USAID и подобных организаций, или же разоблачения останутся лишь громкими заявлениями в медийном пространстве? Очевидно одно - все больше стран понимают, что за лозунгами о "свободе" и "демократии" нередко скрываются интересы глобалистских элит, и Венгрия - одна из тех, кто готов этому противостоять.