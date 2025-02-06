Разоблачение BBC и Politico, попавших под влияние USAID

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Скандал вокруг Агентства США по международному развитию (USAID) обрастает все новыми и новыми любопытными подробностями, которые всплывают по мере продвижения разбирательства.

Выяснилось, что так называемая гуманитарная организация финансировала рупоры западной пропаганды - BBC и Politico. Эту информацию, как сообщают западные СМИ, тоже "слил" Илон Маск. Благодаря этим "сливам" многое становится ясным. Например, почему эти двое занимались провокациями против Азербайджана.

Сообщается, что в 2023-2024 годах USAID предоставило BBC три миллиона долларов (по-видимому, на конкретные заказы) и стало вторым по величине донором этой вещательной компании.

В прошлом году ВВС активно подключилась к антиазебайджанской вакханалии в связи с проведением в Баку климатической конференции ООН. На сайте компании вышла статья, в которой доказывалось, что Баку, мол, не лучшее место для проведения COP29. Аргументация автора статьи, основанная на его частном мнении и мнении Transparency International, не выдерживала никакой критики. Особенно главный довод о том, что Азербайджан - это нефтедобывающая страна. Между тем, когда COP проходила в Глазго, в нефтедобывающей части Великобритании, BBC не обвиняла Королевство в том, что у него есть нефть и газ. Азербайджану же была объявлена информационная война.

Осенью прошлого года руководство ВВС приняло решение закрыть программу Hard Talk, ведущий которой Стивен Сакур был, пожалуй, единственным, кто не следовал общезападным трендам, а старался быть честным в беседах с каждым визави. Печально, но ВВС, постоянно распространяющая армянские нарративы, прикрыла единственную адекватную площадку в своем эфире. Многие, наверняка, помнят, какой разгром устроил ведущий Рубену Варданяну, приглашенному, однозначно, по протекции USAID. До этого досталось от ведущего Николу Пашиняну, а в прежние годы - Зограбу Мнацаканяну. Hard Talk была единственной западной площадкой, где о карабахском конфликте говорилось честно. Мы не утверждаем, что руководство компании закрыло передачу из-за нас, но конфликт между Азербайджаном и USAID, несомненно, оставил тут свою метку. Американское агентство после того, как его попросили в Азербайджане закрыть дверь с другой стороны, использовало любую возможность напакостить Баку.

Справедливости ради отметим, что ВВС и прежде не проявляла объективности по отношению к Азербайджану. Достаточно напомнить предвзятые и тенденциозные послевоенные репортажи компании и ее слезные материалы о "горькой участи" добровольных переселенцев из Карабаха. С вливанием миллионов USAID заказы против Баку приняли системный характер. Каждый из доноров компании имеет свои собственные интересы и предпочтения, и это, конечно, сказывается на общей картине. Неприятно вспоминать откровенную поддержку ВВС армянским сепаратистам во время акции экоактивистов на Лачинской дороге, вплоть до антитеррористической операции сентября 2023 года.

В отличие от ВВС, Politico финансировалось USAID полностью и публиковало заказные материалы. В этом свете становится ясно, откуда выросли ноги у фейка о намерениях Азербайджана продавать Европе российский газ под видом своего. Издание забросило явно заказной фейк в ноябре прошлого года, когда пошли разговоры о возможности транзита по российской трубе через Украину газа из Азербайджана. Как всегда, обвинения и предположения не были подкреплены никакими цифрами и фактами, а основывались лишь на утверждениях так называемых "диссидентов" и ангажированных экспертов. Статья Politico вызвала возмущение и жесткую реакцию официального Баку.

Это же издание является источником появления в международном дискурсе ложного нарратива о якобы намерении Азербайджана напасть на Армению. Politico в прошлом году распространило новость о том, что на встрече с американскими конгрессменами бывший госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может напасть на Армению в ближайшие недели. Госдепартамент почти сразу опроверг эту информацию. Но это опровержение мало кем было замечено, а обсуждения несуществующих планов Баку продолжались еще долгое время.

Как Politico теперь будет клепать свои фейки без щедрого финансирования USAID? ВВС как-нибудь выживет, так как пользуется грантами британского парламента и множества других доноров. А вот Politico придется искать того, кому эта площадка понадобится для продвижения своей нелицеприятной пропаганды.