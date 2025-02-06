Разоблачение BBC и Politico, попавших под влияние USAID

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Скандал вокруг Агентства США по международному развитию (USAID) обрастает все новыми и новыми любопытными подробностями, которые всплывают по мере продвижения разбирательства.

Выяснилось, что так называемая гуманитарная организация финансировала рупоры западной пропаганды - BBC и Politico. Эту информацию, как сообщают западные СМИ, тоже "слил" Илон Маск. Благодаря этим "сливам" многое становится ясным. Например, почему эти двое занимались провокациями против Азербайджана.

Сообщается, что в 2023-2024 годах USAID предоставило BBC три миллиона долларов (по-видимому, на конкретные заказы) и стало вторым по величине донором этой вещательной компании.

В прошлом году ВВС активно подключилась к антиазебайджанской вакханалии в связи с проведением в Баку климатической конференции ООН. На сайте компании вышла статья, в которой доказывалось, что Баку, мол, не лучшее место для проведения COP29. Аргументация автора статьи, основанная на его частном мнении и мнении Transparency International, не выдерживала никакой критики. Особенно главный довод о том, что Азербайджан - это нефтедобывающая страна. Между тем, когда COP проходила в Глазго, в нефтедобывающей части Великобритании, BBC не обвиняла Королевство в том, что у него есть нефть и газ. Азербайджану же была объявлена информационная война.

Осенью прошлого года руководство ВВС приняло решение закрыть программу Hard Talk, ведущий которой Стивен Сакур был, пожалуй, единственным, кто не следовал общезападным трендам, а старался быть честным в беседах с каждым визави. Печально, но ВВС, постоянно распространяющая армянские нарративы, прикрыла единственную адекватную площадку в своем эфире. Многие, наверняка, помнят, какой разгром устроил ведущий Рубену Варданяну, приглашенному, однозначно, по протекции USAID. До этого досталось от ведущего Николу Пашиняну, а в прежние годы - Зограбу Мнацаканяну. Hard Talk была единственной западной площадкой, где о карабахском конфликте говорилось честно. Мы не утверждаем, что руководство компании закрыло передачу из-за нас, но конфликт между Азербайджаном и USAID, несомненно, оставил тут свою метку. Американское агентство после того, как его попросили в Азербайджане закрыть дверь с другой стороны, использовало любую возможность напакостить Баку.

Справедливости ради отметим, что ВВС и прежде не проявляла объективности по отношению к Азербайджану. Достаточно напомнить предвзятые и тенденциозные послевоенные репортажи компании и ее слезные материалы о "горькой участи" добровольных переселенцев из Карабаха. С вливанием миллионов USAID заказы против Баку приняли системный характер. Каждый из доноров компании имеет свои собственные интересы и предпочтения, и это, конечно, сказывается на общей картине. Неприятно вспоминать откровенную поддержку ВВС армянским сепаратистам во время акции экоактивистов на Лачинской дороге, вплоть до антитеррористической операции сентября 2023 года.

Партнеры Азербайджана не останутся без АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО газа - Ликбез для Politico

Партнеры Азербайджана не останутся без АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО газа - Ликбез для Politico

В отличие от ВВС, Politico финансировалось USAID полностью и публиковало заказные материалы. В этом свете становится ясно, откуда выросли ноги у фейка о намерениях Азербайджана продавать Европе российский газ под видом своего. Издание забросило явно заказной фейк в ноябре прошлого года, когда пошли разговоры о возможности транзита по российской трубе через Украину газа из Азербайджана. Как всегда, обвинения и предположения не были подкреплены никакими цифрами и фактами, а основывались лишь на утверждениях так называемых "диссидентов" и ангажированных экспертов. Статья Politico вызвала возмущение и жесткую реакцию официального Баку.

Это же издание является источником появления в международном дискурсе ложного нарратива о якобы намерении Азербайджана напасть на Армению. Politico в прошлом году распространило новость о том, что на встрече с американскими конгрессменами бывший госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может напасть на Армению в ближайшие недели. Госдепартамент почти сразу опроверг эту информацию. Но это опровержение мало кем было замечено, а обсуждения несуществующих планов Баку продолжались еще долгое время.

Как Politico теперь будет клепать свои фейки без щедрого финансирования USAID? ВВС как-нибудь выживет, так как пользуется грантами британского парламента и множества других доноров. А вот Politico придется искать того, кому эта площадка понадобится для продвижения своей нелицеприятной пропаганды.