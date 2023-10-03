Экспорт хаоса за ширмой "демократии": зачем такой USAID Азербайджану?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В последнее время вокруг Грузии происходят скандальные процессы. Известно, что Служба государственной безопасности страны обнародовала информацию о попытке государственного переворота в октябре-декабре.

В информации говорится: "Напоминаем общественности, что организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", используется для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному в Грузии в октябре-декабре этого года. Указанные организации имеют определенные навыки и практический опыт участия в революционных процессах в зарубежных странах и подготовки по организации насильственных протестов".

Перед этим заявлением в Службе государственной безопасности (СГБ) был проведен брифинг, на котором было заявлено, что представители сербской неправительственной организации CANVAS (Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий) посетили Грузию в рамках программы USAID по приглашению Института управления Восток-Запад.

Отмечается, что граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стошич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября. В прошлую пятницу их вызвали в СГБ страны на допрос. Никаких обвинений им предъявлено не было, и 30 сентября сербы покинули территорию Грузии.

Почему был выбран октябрь-декабрь?

По официальной информации, в эти месяцы должны быть опубликованы промежуточные и окончательные отчеты Еврокомиссии, оценивающие выполнение рекомендаций по статусу кандидата в ЕС.

Итак, если рекомендации будут отвергнуты, недовольные массы выйдут на улицы, тем самым нажав кнопку революционного сценария.

Главным финансистом революционного процесса является USAID. Напомним, USAID выделил почти 10 миллиардов долларов на строительство "гражданского общества" в различных странах в 2023-2025 годах.

Судя по всему, первая цель - Грузия. Спикер парламента страны Шалва Папуашвили заявил, что деньги американского народа тратятся на планирование революционных процессов в Грузии.

"Это темный день в истории американской помощи Грузии. USAID должно объяснить, почему деньги американского народа уходят в другую страну, чтобы разжигать беспорядки, обучать группы, которые планируют беспорядки и совершать насилие".

Судя по всему, США запустили в Грузии старый "сценарий хаоса", и ведется системная работа по созданию беспорядков в стране в ближайшие месяцы.

Цели американцев.

Известно, что после Второй мировой войны на фоне растущего глобального влияния США официальный Вашингтон начал вмешиваться во внутренние дела государств. В этом процессе Штаты использовали помощь различных политических организаций, средств массовой информации и финансовых институтов, находящихся под их контролем.

Иными словами, если руководство какого-либо государства не проводило политику, соответствующую интересам США, вводились "принципы демократии". В дальнейшем на власти оказывалось систематическое давление и требовались уступки. Когда политические власти целевой страны не могли выполнять требования, по заранее написанному сценарию запускался "сценарий хаоса".

Одним из главных исполнителей глобальных целей Вашингтона в период "холодной войны" была организация иностранной помощи правительства США - то есть USAID.

Собственно, зачем было создано USAID?

В то время Соединенные Штаты реализовывали на континенте план Маршалла по восстановлению Европы.

Чтобы поддержать этот план, в 1961 году создание Агентства было включено в повестку дня в соответствии с Законом об иностранной помощи, принятым Конгрессом США. Это Агентство должно было действовать в основном для управления программами экономической помощи - сельского хозяйства, торговли, здравоохранения и гуманитарной помощи.

В соответствии с принятым актом, 3 ноября 1961 года президент Джон Кеннеди подписал документ о создании USAID.

Итак, что же USAID сделало за прошедший период?

Факты доказывают, что организация поставила своей главной целью вмешательство во внутренние дела государств на основе официальных указаний Вашингтона.

Например, ее представители были высланы из Эритреи в 2005 году за деятельность, направленную на создание внутренней смуты. На этом подрывная деятельность не заканчивается. За последние 5 лет были закрыты офисы USAID в России, Белоруссии и Эфиопии.

Причина та же...

Короче говоря, USAID и подконтрольные ей организации косвенно подчиняются Центральному разведывательному управлению США, скрывая свои цели и занимаясь подрывной деятельностью в странах, куда невозможно напрямую вмешаться.

Эти организации оказывают помощь в свержении власти, вступая в контакт с оппозиционными группами и вымогая у них деньги.

"Арабская весна" USAID превращается в зиму

За прошедший период при поддержке этих организаций произошли цветные революции в странах бывшего постсоветского пространства - Грузии, Украине, Киргизии и Армении. Также масштабные сходы были организованы в Казахстане, России, Белоруссии и Узбекистане. Но они не смогли добиться результатов.

Кроме того, именно по вине западных фондов в "арабской весне" погиблы миллионы людей, в том числе и беженцы. Проект хаоса в Тунисе, Ливии, Египте, Йемене, Сирии и многих других стран Ближнего Востока принес т.н. "успешный результат".

Главными инициаторами "арабской весны" стала организация CANVAS, ядром которой была организация "Отпор". Задания они получили от USAID.

Если мы обратим внимание на детали кровавого процесса в арабских странах, то увидим, что процесс очень тщательно организован.

Прежде всего нужен предлог для начала революционного процесса. Например, предлогом в Тунисе стало самосожжение безработного выпускника университета Мохамеда Буазизи 18 декабря 2010 года. После этого инцидента в стране начались масштабные акции.

В Сирии, Египте, Ливии и других арабских странах находился любой повод, чтобы создать неразбериху, и страна затягивалась в трясину, из которой она долгое время не могла выбраться.

Как уже говорилось выше, причиной путаницы в Грузии может стать отрицательное мнение в промежуточном и итоговом отчетах Еврокомиссии.

Обманная тактика, используемая CANVAS при организации своих кампаний

Особо следует подчеркнуть, что главными организаторами акций в арабских странах были люди, участвовавшие в тренингах CANVAS.

Например, хотя организаторами были арабы, они прекрасно говорили по-английски.

Во время протестов, начавшихся в Сирии в 2011 году, было замечено, что девочка-подросток призывала людей на улицы сначала на арабском, а затем на английском языке, которым она прекрасно владеет как родным языком.

Также специально была подобрана одежда главных организаторов акций, проходивших в Египте и Сирии. Их одежда - красочный хиджаб мусульманских девушек - должна была произвести приятное впечатление на участников акции, привлечь их внимание. Эти моменты положительно повлияли на количество людей, присоединившихся к акциям.

Главный примечательный момент заключается в том, что пришедшим на акцию людям было поручено на своем пути очистить митинговую площадь. Основная цель здесь заключалась в том, чтобы довести до сведения всех слоев общества, что митинги преследуют ненасильственные цели, и привлечь больше протестующих к участию в следующих акциях.

Одним из главных орудий CANVAS-истов являются западноориентированные СМИ. Сначала с их помощью они быстро тиражируют негативные события и социальные проблемы в стране. Другими словами, они поощряют людей противостоять правительству. После начала революционного процесса людям внушается, что если бы они бездействовали, то непременно предали бы успешный путь страны.

В настоящее время аналогичную тактику планируется применить и в Грузии. Согласно информации, обнародованной МИД Грузии, с 26 по 29 сентября 2023 года в отеле IBIS в Тбилиси проходила подготовка к процессу силового свержения правительства. Этих людей учили, как действовать против целевых групп - власти, церкви, СГБ и других ведомств, а также как создавать пикеты и искусственные пробки, ставить палатки перед входом в административные здания и создавать напряжение в государственных структурах.

Революционный план, который USAID уже много лет не может реализовать в Азербайджане

После обретения независимости Азербайджан установил равноправные отношения со многими политическими и экономическими институтами Запада. В число этих институтов входят политические институты США и Европы, финансовые фонды и правозащитные организации. Действительно, некоторые из этих институтов заинтересованы в прозрачном сотрудничестве с Азербайджаном, но многие из них маскируются под именем "демократических ценностей".

Например, такие западные организации, как USAID, NED, Friedrich Nauman, Marshall и IREX, прикрываясь маской "демократических ценностей", с самого начала своей деятельности в Азербайджане занимались составлением подрывных планов.

Словом, организованные ими в странах региона красочные революции и хаос эти институты пытались экспортировать в Азербайджан, захватив оппозицию и средства массовой информации.

Для этого в разное время в Азербайджане финансировались организации, где собирались молодые люди, находившиеся под влиянием зарубежных кругов, такие как НИДА и "Далга". Указанные учреждения когда-то были главными исполнителями незаконных акций протеста, проходивших в Баку.

Для реализации своих планов они сотрудничают со средствами массовой информации, продающими интересы страны за пять-десять манатов, а также с молодежью, находящейся под иностранным влиянием. Например, в 2014 году USAID объявил о выделении гранта в размере 2,4 миллиона долларов на "развитие независимых СМИ" в Азербайджане. Для того времени это была фантастическая цифра, и участие в грантовом конкурсе не было бесплатным. К конкурсу были допущены только медиаорганизации, которые вели себя согласно инструкциям USAID.

Конечно, Азербайджан всегда занимал жесткую позицию в отношении политических проектов, финансируемых иностранными силами, чтобы не нарушалась внутренняя стабильность. Вмешиваясь в этот процесс, официальный Баку ввел различные запреты, чтобы помешать НПО и политическим партиям получать зарубежное финансирование. Тем не менее, западные организации попытались реализовать свои намерения через Грузию. Но главные организаторы были арестованы и планы провалились.

Кроме того, много лет назад были выявлены факты о финансировании оппозиционной молодежи со стороны Национального демократического института США - NDI (Институт национальной демократии), а также о том, что представитель этого учреждения в Азербайджане потратил на эти цели 2 миллиона долларов. После этого скандала представительство NDI в Азербайджане было выдворено из страны. Но, несмотря на это, USAID пытается различными способами повлиять на азербайджанское общество, отравить молодежь своими вредными идеями.

Например, в последнее время некоторые молодые люди в Азербайджане пытаются выдвинуть лозунги "NoWar" - то есть "Нет войне".

Какова цель на самом деле?

Эти силы планировали свести эффект борьбы за Карабах к нулю, отравив сознание патриотически настроенной молодежи в Азербайджане. Они хотели сохранить статус-кво. По этой причине они стали выделять больше средств членам "NoWar", чтобы разрушить чувство патриотизма в обществе, чтоб в результате никто не хотел воевать за Карабах. В последние годы подобные призывы встречаются часто. Но сопротивление революционным планам, которые USAID и дочерние организации хотят реализовать в стране, а также успехи, которых мы достигли в отношении Карабаха, показывают, что институты США никогда не были способны достичь своих целей в Азербайджане.