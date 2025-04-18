https://news.day.az/sport/1745886.html Сильный град прервал футбольный матч в Аргентине - ВИДЕО В Аргентине град на стадионе "Арсенал" остановил матч между командами Barracas Central и Defensores de Belgrano. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный град прервал футбольный матч в Аргентине - ВИДЕО
В Аргентине град на стадионе "Арсенал" остановил матч между командами Barracas Central и Defensores de Belgrano.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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