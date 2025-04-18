https://news.day.az/world/1746038.html

Трамп сделал заявление по урегулированию в Украине

В процессе достижения договоренностей о прекращении огня в Украине и об урегулировании конфликта приближается развязка. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп. "Я думаю, что у нас по-настоящему хорошие шансы добиться этого. И сейчас все идет к развязке", - отметил Трамп.