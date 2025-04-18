Шахин Багиров заявил о важности усиления просвещения по вопросам таможенных сборов

Необходимо усилить просветительскую и пропагандистскую работу по вопросу, связанному с уплатой гражданами таможенных платежей.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров сегодня на семинаре для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованном совместно возглавляемой им структурой и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

Он отметил, что это необходимо правильно развивать в форме кампании, чтобы граждане не уклонялись от уплаты, поэтому необходимо усилить просветительскую и пропагандистскую работу в этом направлении, и роль СМИ здесь очень велика.

Председатель Государственного таможенного комитета также сказал, что в ряде случаев в средствах массовой информации высказываются критические мнения о деятельности таможенных органов.

"Но когда мы это анализируем, то видим, что эта критика не имеет под собой никаких оснований. Возможно, недовольство возникает из-за незнания определённых технических норм. Поэтому, чтобы сократить количество таких случаев, мы должны тесно сотрудничать со СМИ", - сказал Ш.Багиров.