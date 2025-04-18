Бундесвер испытывает трудности с набором рекрутов

В 2024 году Бундесвер получил значительно больше заявлений на прохождение военной службы.

Как передает Day.Az, по данным Бундесвера, в прошлом году заявки на военную службу подали 51 200 человек. Это на 19 процентов больше, чем в 2023 году, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

Решающим фактором увеличения числа претендентов является целенаправленный подход к молодым людям с помощью кампаний в социальных сетях. Число женщин, желающих пройти военную службу, также значительно выросло - на 14 процентов до 8200 человек.

Однако эти цифры не означают, что число солдат увеличивается. По данным Бундесвера, по сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 350 человек. Это связано с тем, что не каждое заявление получает одобрение. Кроме того, многие люди покидают Бундесвер - в прошлом году их число составило около 20 тысяч. Однако с 2022 по 2023 год общая численность военнослужащих сократилась более чем на 1800 человек.

По последним данным, численность личного состава Вооруженных сил составляет около 183 тысяч военнослужащих и 81 тысяч гражданских служащих. Цель Бундесвера - к 2031 году численность личного состава вооруженных сил страны довести до 203 тысяч человек.