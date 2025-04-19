Франция - лидер Европы по убийствам евреев

Франция - страна, где со времен Второй мировой войны было убито больше всего евреев в Европе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал известный адвокат Парижской коллегии адвокатов Оливье Пардо в эфире телеканала i24News, комментируя антиизраильские настроения в стране.

По его словам, во французском правосудии существует своего рода паралич. Судебная система предпочитает бездействовать, опасаясь вызвать общественный резонанс или "разбудить" политически чувствительные темы. В частности, Пардо напомнил, что ни одно из расследований по делам о публичном оправдании терроризма, фигурантами которых являются депутаты от партии "Непокорённая Франция", не сдвинулось с мёртвой точки. Он подчеркнул, что такие фигуры, как Рима Хассан и Томас Порт, фактически избегают ответственности, несмотря на серьёзные обвинения, связанные с их контактами с представителями ХАМАС.

Адвокат выразил тревогу по поводу роста антисионизма, который, по его мнению, всё чаще трансформируется в открытую ненависть к Израилю и еврейскому народу. Он отметил, что отрицание права Израиля на существование нельзя считать просто политическим мнением - это форма современного отрицания Холокоста.

"Это единственная страна в мире, право на существование которой ставится под сомнение и которую публично призывают уничтожить", - подчеркнул Пардо.

Он призвал Францию проявить принципиальность и ввести уголовную ответственность за отрицание права Израиля на существование, как это уже давно сделано в отношении отрицания геноцида евреев.

Завершая своё выступление, он также подверг критике представителей традиционного французского голлизма, обвинив их в политическом заигрывании с антисионистскими течениями, которое, по его словам, давно стало частью устаревшего идеологического багажа.