Представлена первая складная электронная книга

Китайская компания Readmoo показала первую в мире складную электронную книгу. Об этом сообщает издание New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Устройство MooInk V представили на выставке Touch Taiwan. Гаджет стал первым на рынке, который получил гибкий дисплей на основе электронных чернил E Ink. По словам журналистов, таким образом ридер можно раскрывать как настоящую книгу.

Разработкой первой электронной книги со складным экраном занимались более девяти лет. Гаджет получил матрицу Gallery 3, в раскрытом виде дисплей имеет диагональ восемь дюймов. Разрешение экрана составляет 300 пикселей на дюйм. Он поддерживает отображение 50 тысяч цветов.

Ресурс складного экрана составляет 200 тысяч сгибаний. MooInk V имеет корпус из алюминиево-магниевого сплава для снижения веса. Девайс весит около 255 граммов.

В Readmoo рассказали о сложностях разработки устройства. Так, оказалось, что экран E Ink примерно в четыре раза толще OLED-дисплеев, поэтому его сложнее сложить и разложить. В компании не стали уточнять стоимость электронной книги и сроки появления в продаже.