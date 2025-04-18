https://news.day.az/world/1745746.html Раскрыта стоимость выступления Байдена Бывший американский президент Джо Байден просит за выступление на мероприятиях $300 тысяч. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Post. В публикации отмечается, что Байден предлагает свои услуги в качестве спикера, но не пользуется особым спросом.
Раскрыта стоимость выступления Байдена
Бывший американский президент Джо Байден просит за выступление на мероприятиях $300 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Post.
В публикации отмечается, что Байден предлагает свои услуги в качестве спикера, но не пользуется особым спросом. Собеседники газеты утверждают, что экс-президента представляет агентство Creative Artists Agency, которое "испытывает трудности с бронированием мероприятий".
Издание подчеркивает, что стоимость выступления 44-го президента США Барака Обамы после его ухода с поста главы Белого дома составляла $400 тысяч.
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