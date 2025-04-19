В Хачмазе найдено тело утонувшего в болоте подростка

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из болота было извлечено тело Багирова Эльчина Эльман оглу. Он упал в болото, когда искал скот.

К поискам были привлечены бригады Министерства по чрезвычайным ситуациям и жители села Ниязабад.

Тело удалось найти после осушения водоема.

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09:41

В Хачмазском районе продолжаются поиски подростка, утонувшего в болотистой местности в ночное время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Ниязабад 15-летний Багиров Эльчин Эльман оглу, провалился в топь. Трагедия произошла в тот момент, когда он, находясь верхом на лошади, искал пропавший скот.

К спасательной операции привлечены сотрудники Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах при МЧС Азербайджана.

В настоящее время по делу ведётся расследование.