Сегодня очередная годовщина резни, учиненной армянами в Башлыбеле

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 32 года со дня массовой резни, учиненной армянами против мирных жителей кяльбаджарского села Башлыбель.

3 апреля 1993 года вооруженные подразделения Армении напали на Башлыбель. 62 мирных жителя, не успевших сбежать до нападения, укрылись в расположенной примерно в 3 километрах от села пещере в горах. Разграбив село, армяне сожгли его, но остались недовольны результатом, так как им не удалось удовлетворить жажду крови. Оккупанты отправились на поиски бежавших сельчан, понимая, что тем не удастся далеко уйти, так как Кяльбаджар был уже оккупирован. 18 апреля укрытие было обнаружено. Армяне убили 12 человек, в основном это были дети, женщины и старики. 14 человек были взяты в заложники. Впоследствии заложников отпустили, но в результате пережитой психологической травмы и побоев большинство вскоре скончались.

Тем, кому удалось избежать расправы, через несколько недель под покровом ночи вернулись к месту резни и предали тела односельчан земле. 29 оставшихся в живых башлыбельцев провели в осаде 113 дней. Эти 113 дней можно назвать примером стойкости, проявленной простыми жителями Кяльбаджарского района. Только через четыре месяца они, улучив момент, покинули убежище и направились в сторону Дашкесана, преодолевая реки и горные хребты.

После Второй карабахской войны на основе информации, предоставленной бывшими жителями села, вблизи пещеры Портда были обнаружены массовые захоронения. В апреле 2021 года останки были эксгумированы и доставлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Результаты анализов ДНК останков жертв трагедии, членов семей этих лиц, а также молекулярно-генетических и других медицинско-криминалистических экспертиз подтвердили, что останки принадлежат людям, расстрелянным 18 апреля 1993 года армянскими оккупантами.

После следствия, продолжавшегося четыре месяца, было принято решение о перезахоронении эксгумированных останков этих лиц в отдельных могилах на прежнем месте. Останки погибших, завернутые во флаги Азербайджана, были отправлены в село Башлыбель. В церемонии похорон приняли участие члены семей жертв трагедии, а также жители села, бывшие свидетелями кровопролития.