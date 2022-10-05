Все тот же почерк зверя

Автор: Лейла Таривердиева

По мере продвижения разминирования и восстановительных работ на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях, азербайджанская сторона продолжает делать страшные находки. Земля постепенно возвращает останки тех, кто был замучен и убит в годы Первой карабахской войны и в период оккупации и зарыт в безымянных могилах. Только благодаря победе и изгнанию врага с азербайджанских территорий появилась надежда хоть как-то начать прояснять судьбу четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев.

Все, наверное, помнят кошмарные кадры периода Второй карабахской войны, на которых армяне сбрасывали в общую яму погибших азербайджанских солдат. Армянские военные явно гордились тем, что делали, и в результате оставили страшное свидетельство своей бесчеловечности. Преступления же, совершенные армянами в начале 90-х, начинают раскрываться только теперь. И каждое обнаруженное на освобожденных территориях массовое захоронение является болезненным ударом по международной репутации Армении и очередным свидетельством против нее.

На днях стало известно, что в селе Эдилли Ходжавендского района обнаружено еще одно массовое захоронение. В предыдущей раз такая находка была сделана в феврале этого года.

В Эдилли выявлено три участка с останками. Судя по обнаруженным в захоронении фрагментам одежды, личным вещам и документам, останки принадлежат азербайджанским военным. У большинства скелетов ноги и руки связаны проволокой.

"В захоронении обнаружены фрагменты одежды и обуви. Кроме того, найдены документы, удостоверяющие личность, два ножа, окурки, пули, патроны, гильзы и ремни", - сказала журналистам завотделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Нурана Гусейнова.

Больше информации будет получено после проведения тщательной экспертизы. На данный момент в целом найдены останки 25 человек. Кости упаковываются в специальные контейнеры и вывозятся для производства соответствующих экспертиз, в том числе и генетических, для установления личностей погибших.

Ранее в Эдилли уже было найдено массовое захоронение. Соответствующая экспертиза останков показала их принадлежность азербайджанцам. Согласно показаниям свидетелей, в 90-е годы на территории села находился концентрационный лагерь для азербайджанских пленных. Людей подвергали страшным пыткам и зверским расправам. Захоронение было найдено на основе информации, предоставленной Шамси Шихалиевым, находившимся 48 дней в армянском плену в качестве заложника. Он был свидетелем того, как тела азербайджанских военных, погибших в боях в Физули, привозились на КамАЗах и сбрасывались в вырытые ямы на территории села Эдилли.

В ходе расследования появились сведения о существовании массовых захоронений также в окрестностях освобожденных от оккупации городов Агдам, Физули, Ходжавенд и Шуша. Так, стало известно о массовом захоронении с останками более десяти азербайджанцев в селе Сеидахмедли Физулинского района, на территории бывшего колхозного управления, однако из-за плотного минирования территории исследовать ее пока не удается.

После обнаружения первого массового захоронения в Эдилли, Аппарат омбудсмена Азербайджана выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что действия Армении являются грубым нарушением норм международного права и международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года "О защите жертв войны", в том числе конвенции "О защите гражданского населения во время войны" и I Дополнительного протокола от 1977 года. Обнаружение по мере разминирования этих земель массовых захоронений еще раз подтверждает, что Армения многие годы проводила политику этнической чистки и геноцида против азербайджанцев, совершала военные преступления в отношении мирных жителей. Все эти факты являются основанием для привлечения Армении к международно-правовой ответственности, говорится в заявлении Омбудсмена Азербайджана.

В конце марта, после того, как азербайджанская сторона взяла под свой контроль высоту Фаррух в Ходжавенде, в процессе рытья окопов военнослужащими были обнаружены человеческие останки. Хотя армянская сторона, напуганная находкой, немедленно запустила "утку" о якобы разрушении азербайджанцами могил армянских солдат, было доказано, что останки зарыты не в индивидуальном порядке, не по христианскому обычаю и никаких могильных плит на месте не только нет, но и не было. Обнаружение следов насилия и следов от ударов тупыми предметами на останках, а также многочисленных гильз доказывает, что останки принадлежат гражданам Азербайджана, погибшим во время Первой карабахской войны. Тот факт, что захоронение находится на расстоянии 10-15 километров от населенных пунктов и в высокогорной местности, также дает основание сделать вывод о том, что это место не является традиционным кладбищем. Кроме того, специалисты определили принадлежность останков к каспийскому подтипу европеоидной расы, к которой по антропологическим особенностям относятся азербайджанские тюрки.

В целом, до сих пор числятся пропавшими без вести 62 азербайджанских военнослужащих, участвовавших в боях за высоту Фаррух в Первую карабахскую войну. 46 азербайджанских военнослужащих пропали без вести в Ходжалинском районе, в селе Пирлер Агдамского района, расположенном недалеко от Фарруха, еще 11 человек - в окрестностях села Алиагали. Кости каждого из пропавших могли быть захоронены в районе Фарруха.

Весной прошлого года массовое захоронение было обнаружено в Кяльбаджаре. Трагедия произошла в апреле 1993 года. Спасаясь от армян, жители села Башлыбель прятались в пещере, где были обнаружены врагом и убиты. Была проведена молекулярно-генетическая и другие экспертизы, анализы ДНК, показавшие, что найденные останки принадлежат жителям Башлыбель. Следствие продолжалось четыре месяца. Было принято решение перезахоронить жертв геноцида там же. Родственники покойных были не против.

В настоящее время работа по идентификации останков тел, обнаруживающихся на освобожденных территориях Азербайджана, продолжается. У медэкспертов и генетиков впереди будет очень много дел. Потому что, как не горько об этом говорить, вся прежде оккупированная территория Азербайджана представляет собой большую братскую могилу.

Путь к торжеству справедливости будет очень долгим, но он уже начался.