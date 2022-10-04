https://news.day.az/politics/1500594.html Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Источник: Агентство международной информации Trend
В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено очередное массовое захоронение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в захоронении были обнаружены останки 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными.
Съемочная группа Trend TV побывала на месте массового захоронения в Ходжавендском районе, которое отражает преступления, совершенные армянскими террористами против азербайджанцев.
Day.Az представляет вниманию зрителей эти видеокадры.
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