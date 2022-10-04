Свидетельства военных преступлений Армении

Источник: Агентство международной информации Trend

В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено очередное массовое захоронение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в захоронении были обнаружены останки 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными.

Съемочная группа Trend TV побывала на месте массового захоронения в Ходжавендском районе, которое отражает преступления, совершенные армянскими террористами против азербайджанцев.

Day.Az представляет вниманию зрителей эти видеокадры.