Армяне жестоко пытали и убивали азербайджанцев, а тела массово закапывали

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с массовым захоронением, обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района, сообщает Day.Az со ссылкой на аппарат омбудсмена.

В обращении говорится, что азербайджанцы, взятые Арменией в плен и заложники во время первой Карабахской войны, были подвергнуты жестоким пыткам и убиты, а их тела массово закапывались. На основании показаний свидетелей и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, без вести пропавших и взятых в заложники граждан, в селе Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение. Стало известно, что на глубине 3 метров там находятся останки 15-20 азербайджанских гражданских лиц, убитых вооруженными силами Армении после захвата в заложники. Предполагается, что на территории этого села есть и другие массовые захоронения.

В обращении отмечено, что это является грубым нарушением Арменией норм международного права и международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года "О защите жертв войны", в том числе конвенцию "О защите гражданского населения во время войны" и I Дополнительный протокол от 1977 года.

Также в обращении говорится, что есть информация о многочисленных массовых захоронениях на освобожденных территориях, особенно в Ходжавендском, Кяльбаджарском, Агдамском и Физулинском районах и в окрестностях города Шуша. Обнаружение по мере очистки этих территорий от мин массовых захоронений еще раз подтверждает политику этнической чистки и геноцида со стороны Армении против азербайджанцев, ее военные преступления, совершенные против мирных жителей. Все эти факты являются основанием для привлечения Армении к международно-правовой ответственности.