Массовое захоронение в селе Фаррух

Почти вся территория Карабаха залита кровью как мирных жителей, так и военных. Во время инженерно-строительных работ на освобожденных землях Азербайджана неоднократно находили человеческие останки.

Как передает Day.Az, об этом заявил азербайджанский военный эксперт Адалят Вердиев, отвечая на вопрос Trend.

По его словам, помимо села Фаррух Ходжалинского района, массовое захоронение было обнаружено и в селе Эдилли Ходжавендского района.

"По мере продолжения строительных работ на наших освобожденных территориях будут обнаруживаться такие массовые захоронения. Тысячи наших граждан через 30 лет узнают о судьбах своих пропавших без вести родственников. Считается, что найденные в селе Фаррух останки принадлежат нашим гражданам, погибшим во время геноцида, совершенного армянами в Ходжалы, или в боях за село. Мы узнаем об этом точно только после экспертизы ДНК. Эти факты дают возможность еще раз продемонстрировать миру зверства армян. Одной из причин, по которой армяне настойчиво не покидают земли Карабаха, является вероятность того, что на этих территориях будут найдены останки многих из четырех тысяч азербайджанцев, погибших в годы первой Карабахской войны.

Каждое найденное массовое захоронение станет новым ударом по международной репутации Армении. В дальнейшем на этих территориях будут обнаруживать массовые захоронения", - сказал Вердиев.