На заседаниях ПА СНГ рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи

В рамках рабочего визита в город Санкт-Петербург Российской Федерации спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета и в 58-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-членов Содружества Независимых Государств.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

На заседаниях были обсуждены работа, выполненная в рамках Ассамблеи, её мероприятия за истёкший период, а также иные организационные вопросы.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова поделилась своими мыслями о пунктах повестки на заседании Совета.

Также входящие в азербайджанскую делегацию депутаты приняли участие в 58-м пленарном заседании и собраниях комиссий на весенней сессии, и выступили на них.