Илхом Абдурахмон отметил стремительное развитие Карабаха

Наблюдаем стремительное развитие Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон в рамках ознакомительной поездки иностранного дипломатического корпуса в Ханкенди.

"Мы уже не первый раз в Карабахе. В прошлом году у нас была возможность посетить этот регион вместе с коллегами из дипломатического корпуса и главами дипломатических представительств. В этом году мы несколько раз побывали здесь - в Шуше, Агдаме, Зангилане. Теперь у нас появилась возможность увидеть своими глазами, как развивается Ханкенди. Мы наблюдаем стремительный темп развития региона. Мы искренне желаем Азербайджану процветания. Думаю, что этот регион продолжит развиваться, и мы увидим здесь много местных жителей и иностранных посетителей", - сказал дипломат.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных поездок иностранного дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

В визите принимают участие более 100 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 7 международных организаций, аккредитованных в Азербайджане. Целью визита является ознакомление иностранных дипломатов с проводимыми в Ханкенди восстановительными и реконструкционными работами и условиями, созданными для студентов Карабахского университета.