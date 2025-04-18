Азербайджан и Китай подписали ряд документов о сотрудничестве

Между государственными и частными структурами Азербайджана и Китая подписаны 13 документов, предусматривающих сотрудничество в сферах промышленности, в том числе автомобильной и легкой промышленности, а также в сфере поощрения совместных инвестиций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Согласно информации, документы были подписаны в Пекине во время Конференции по содействию китайско-азербайджанскому промышленному и инвестиционному сотрудничеству, совместно организованной AZPROMO, Офисом торгового представительства Азербайджана в Китае и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC) при поддержке Пекинской городской комиссии по развитию и реформам.

Наряду с официальными лицами обеих сторон, в конференции приняли участие около 200 предпринимателей из сфер промышленности, энергетики, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, ИКТ и других сфер.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Бунияд Гусейнов отметил, что в результате совместных усилий глав государств, подписанных ими важных документов азербайджано-китайские отношения достигли стратегического уровня и продолжают развиваться по восходящей линии.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о положительной динамике, наблюдаемой в последнее время в торгово-экономических связях наших стран, и отметил совместные проекты в автомобильной, промышленной сферах, ИКТ, транспортно-логистическом и других секторах экономики.

Выступившие на конференции заместитель директора департамента иностранного капитала и инвестиций Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжан Чиеньхуа и заместитель генерального директора Пекинской городской комиссии по развитию и реформам Дуан Янхонг особо подчеркнули поддержку Азербайджана в реализации инициативы "Один пояс, один путь" и важность стратегической позиции нашей страны в этой глобальной инициативе.

Китайские официальные лица высоко оценили благоприятный инвестиционный климат, созданный правительством Азербайджана для иностранных инвесторов, и выразили заинтересованность в стимулировании участия китайских компаний в промышленных и инфраструктурных проектах в Азербайджане.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу проинформировал о работе, проделанной представительством по укреплению торгово-инвестиционного партнерства нашей страны с Китаем, отметив, что Азербайджан, являющийся сторонником инициативы Китая "Один пояс, один путь", внес значительный вклад в ее реализацию благодаря своему выгодному географическому положению и модернизированной инфраструктуре, в этом контексте была подчеркнута важность нашей страны как центра, объединяющего производственную и торговую деятельность.

На мероприятии также выступили с докладами о бизнес-климате в нашей стране председатель правления уполномоченной структуры Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров, а также представители SOCAR, AZPROMO, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Азербайджанского агентства возобновляемых источников энергии. Представители азербайджанских компаний в промышленном, горнодобывающем, сельскохозяйственном секторах и секторе "зеленой" энергетики, представили инвестиционные проекты.

Всего китайской стороне было представлено 13 инвестиционных проектов. Кроме того, для участников конференции была организована информационная выставка, на которой были представлены печатные и наглядные материалы об инвестиционных услугах, предоставляемых местными учреждениями, предлагаемых скидках и льготах.

На мероприятии китайские инвесторы, вложившие средства в Азербайджан, поделились с участниками своими историями успеха.

На конференции был подписан ряд документов о сотрудничестве между государственными учреждениями и частными компаниями двух стран. AZPROMO и KOBİA подписали меморандумы о взаимопонимании с Центром международного сотрудничества Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC), а 4SIM - с Академией информационно-коммуникационных технологий Китая и Всемирной конвенцией Интернета вещей (WIOTC). В целом, в рамках мероприятия было подписано 13 документов, предусматривающих сотрудничество между государственными и частными структурами обеих стран в области промышленности, включая автомобильную и лёгкую промышленность, а также содействие совместным инвестициям.

Конференция продолжилась встречами в форматах B2B и B2G.