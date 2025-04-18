https://news.day.az/unusual/1745764.html Астроном назвал сроки снижения солнечной активности Ученые прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Егор Коняев.
Астроном назвал сроки снижения солнечной активности
Ученые прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Егор Коняев.
По его словам, это связано с завершением пика активности 11-летнего солнечного цикла.
"Поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности", - сказал астроном.
Коняев отметил, что будет уменьшаться число солнечных пятен и вспышек, в результате чего станет меньше магнитных бурь и полярных сияний.
"Однако вероятность подобных событий еще остается", - добавил он.
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