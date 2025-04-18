Астроном назвал сроки снижения солнечной активности

Ученые прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Егор Коняев.

По его словам, это связано с завершением пика активности 11-летнего солнечного цикла.

"Поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности", - сказал астроном.

Коняев отметил, что будет уменьшаться число солнечных пятен и вспышек, в результате чего станет меньше магнитных бурь и полярных сияний.

"Однако вероятность подобных событий еще остается", - добавил он.