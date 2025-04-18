В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике

В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, на мероприятии, состоявшемся на Национальной арене гимнастики, сначала состоялся парад стран-участниц.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде напомнила, что Баку принимает эти соревнования уже в девятый раз. Отметив, что гимнастика является символом грации и красоты, она пожелала всем спортсменам успехов на турнире.

После официального выступления Кубок мира был объявлен открытым.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего мероприятие продолжилось художественной программой.

В турнире принимают участие гимнасты из 38 стран.

Спортсмены продемонстрируют свое мастерство в отдельных видах и в многоборье.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова.

По традиции, лучшей гимнастке, набравшей наибольшее количество баллов, будет вручен Кубок AGF Trophy.

Отметим, что соревнования, стартовавшие сегодня, завершатся 20 апреля.