Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии

18 апреля примерно в 22:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.