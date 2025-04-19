https://news.day.az/politics/1746072.html Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии 18 апреля примерно в 22:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.
Армяне обстреляли позиции Азербайджанской армии
18 апреля примерно в 22:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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