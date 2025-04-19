Рубио и Уолтц выступают за нанесение ударов по ядерным объектам Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио и помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц выступают за нанесение ударов по иранским объектам, на которых Тегеран якобы может разрабатывать ядерное оружие.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их словам, в окружении главы государства Дональда Трампа ведутся споры о политике в отношении Ирана.

На данный момент американский лидер хочет продолжать взаимодействовать с Тегераном в дипломатическом поле.

Однако остается неясным, к какому результату стремится Трамп и как долго он готов его ждать.