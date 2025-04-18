В Казахстане установлен новый температурный рекорд

Март 2025 года вошел в число самых теплых месяцев за последние десять лет на территории Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", средний температурный фон по стране превысил климатическую норму на 1-5°C.

Особенно аномальным оказался период с 16 по 22 марта, когда в ряде регионов были зафиксированы новые температурные рекорды. В частности, обновлены абсолютные максимумы, ранее установленные всего два года назад - в 2023 году, который остается самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Казахстане.

Осадков за месяц выпало 30 мм, что в 1,5 раз больше месячной нормы.