Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВМС

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в стране делегацию во главе с командующим Военно-морскими силами Турции, адмиралом флота Эрджюментом Татлыоглу.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Сначала гости побывали в парке "Зяфяр" и возложили венок к памятнику в честь Победы. Затем были посещены могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения, была почтена их светлая память. Гости также побывали в Аллее шехидов, где почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины, и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, возложив венки и цветы.

Поприветствовав гостей, министр обороны выразил удовлетворение их визитом. Было особо отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, сложившиеся дружеские и братские отношения основаны на взаимном доверии и поддержке.

Выразив удовлетворение визитами в братскую страну и проведенными там встречами, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил организацию международных учений в Турецкой Республике и профессионализм участвовавших в них азербайджанских военнослужащих.

В свою очередь, адмирал флота Э.Татлыоглу поблагодарил за искреннее отношение и оказанное гостеприимство, и выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Высокопоставленный гость подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество, достигшее уровня стратегического союзничества, оказывает положительное влияние и на развитие ВМС двух братских стран.

На встрече были обсуждены текущее состояние и возможности расширения двустороннего сотрудничества в военной сфере и в сфере военного образования, а также перспективы взаимодействия между ВМС Азербайджана и Турции.

Затем состоялась встреча с советником министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Бахтияром Эрсаем. На встрече, прошедшей в атмосфере искреннего диалога, был проведен обстоятельный обмен мнениями о положительных результатах работы по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турецкой Республики.

В завершение турецкая делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана. Исполняющий обязанности командующего ВМС Азербайджана капитан 1-го ранга Шахин Мамедов провёл встречу с турецким коллегой, в ходе которой были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.