В Азербайджане закрыли еще один дом торжеств

Государственная противопожарная служба МЧС приостановила работу еще одного пожароопасного дома торжеств.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве.

В ходе проверки, проведенной Государственной пожарной службой дома торжеств "Шамо" в городе Шамахы, установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, имущественным интересам государства.

Таких как:

- на объекте неисправна автоматическая пожарная сигнализация;

- электроустановка не была смонтирована в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", в том числе электропроводка проложена по сгораемым материалам, не проведен профилактический осмотр электроустановки и не замерено электрическое сопротивление изоляции кабелей и проводов;

- объект не оборудован противопожарным шлангом, огнетушителем и внутренними пожарными кранами;

- необходимо обеспечить свободное открытие дверей эвакуационных выходов в сторону выхода из помещений;

- недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании".

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате дальнейшей эксплуатации объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, распространится в короткие сроки, сделав трагедию неизбежной.

Учитывая изложенное, принято решение о приостановлении деятельности дома торжеств "Шамо", где выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности.