В Азербайджане закрыли еще один дом торжеств
Государственная противопожарная служба МЧС приостановила работу еще одного пожароопасного дома торжеств.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в министерстве.
В ходе проверки, проведенной Государственной пожарной службой дома торжеств "Шамо" в городе Шамахы, установлено наличие многочисленных нарушений в области пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, имущественным интересам государства.
Таких как:
- на объекте неисправна автоматическая пожарная сигнализация;
- электроустановка не была смонтирована в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок", в том числе электропроводка проложена по сгораемым материалам, не проведен профилактический осмотр электроустановки и не замерено электрическое сопротивление изоляции кабелей и проводов;
- объект не оборудован противопожарным шлангом, огнетушителем и внутренними пожарными кранами;
- необходимо обеспечить свободное открытие дверей эвакуационных выходов в сторону выхода из помещений;
- недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании".
Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате дальнейшей эксплуатации объекта пожар, который может вспыхнуть в любой момент, распространится в короткие сроки, сделав трагедию неизбежной.
Учитывая изложенное, принято решение о приостановлении деятельности дома торжеств "Шамо", где выявлены грубые нарушения норм и правил пожарной безопасности.
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