В Чили зафиксировали сильное землетрясение

В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5.7 баллов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки произошли на глубине 126 километров. Эпицентр находился примерно в 158 км к юго-востоку от города Калама, население которого составляет около 143 тысяч человек.

На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.