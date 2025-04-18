https://news.day.az/world/1745748.html В Чили зафиксировали сильное землетрясение В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5.7 баллов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки произошли на глубине 126 километров. Эпицентр находился примерно в 158 км к юго-востоку от города Калама, население которого составляет около 143 тысяч человек.
В Чили зафиксировали сильное землетрясение
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5.7 баллов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки произошли на глубине 126 километров. Эпицентр находился примерно в 158 км к юго-востоку от города Калама, население которого составляет около 143 тысяч человек.
На данный момент сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.
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