https://news.day.az/unusual/1745854.html Япония борется с падением рождаемости при помощи кукол-младенцев - ВИДЕО Теряющая до миллиона человек в год Япония пытается вернуть интерес к рождаемости с помощью ультра-реалистичных кукол. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Японская компания Popo-doll создала самого реалистичного игрушечного младенца. Кукла реагирует на человека и прикосновения, а также активно двигается"
Япония борется с падением рождаемости при помощи кукол-младенцев - ВИДЕО
Теряющая до миллиона человек в год Япония пытается вернуть интерес к рождаемости с помощью ультра-реалистичных кукол.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Японская компания Popo-doll создала самого реалистичного игрушечного младенца. Кукла реагирует на человека и прикосновения, а также активно двигается"
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