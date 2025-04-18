Япония борется с падением рождаемости при помощи кукол-младенцев

Теряющая до миллиона человек в год Япония пытается вернуть интерес к рождаемости с помощью ультра-реалистичных кукол.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Японская компания Popo-doll создала самого реалистичного игрушечного младенца. Кукла реагирует на человека и прикосновения, а также активно двигается"