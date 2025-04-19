США закрыли сотни программ по инклюзивности и равенству

Белый дом отменил более 400 грантов для продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) на общую сумму в более $200 млн. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) США на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта", - указано в сообщении.

Какие именно программы продвижения разнообразия, равенства и инклюзивности были отправлены под нож, - в сообщении DOGE не уточняется.