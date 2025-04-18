Мадат Бабаян признался в суде в участии в Ходжалинском геноциде

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Мадат Бабаян признался, что в составе вооруженных сил Армении участвовал в совершении Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на допросе он подтвердил, что 25 и 26 февраля 1992 года находился в Ходжалы.

"Нас туда повел руководитель нашего отряда. Его звали Генрик Тамразян. Цель состояла в том, чтобы изгнать азербайджанцев из Ходжалы", - сказал он.

По словам Бабаяна, в Ходжалы все приказы отдавал Аркадий Ширинян по кличке "Холостой".

"А нам отдавал приказы Ваник Петросян. Приказ открыть огонь по безоружным людям и убивать отдал Ваник. Он и Аркадий отрезали живым пальцы, а у трупов - уши", - сказал обвиняемый.

Он подтвердил, что они пришли в Ходжалы с оружием и использовали бронетехнику. Бабаян признался в своем участии в убийстве безоружных людей, добавив: "Мы совершили ошибку".

Обвиняемый сообщил, что видел в Ходжалы около 150 трупов, среди которых были тела детей, стариков и женщин, и что армянские солдаты грузили их в машины и увозили.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.