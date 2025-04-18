В городе Шуша впервые пройдет программа развития и обмена НПО

Программа развития НПО и обмена впервые пройдет в городе Шуша.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал начальник департамента Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Эльнур Багырлы во время выступления на пресс-конференции, посвященной 4-летию деятельности Агентства.

"За отчетный период 5 раз были организованы Программы развития НПО и обмена, около 500 НПО, успешно завершивших эти программы в городах Мингячевир, Нафталан, Баку, Нахчыван, Шамахы, были награждены сертификатами. В этом году Программу развития и обмена НПО планируется впервые провести на освобожденных территориях - в городе Шуша", - сказал он.