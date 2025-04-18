Google представила новую бета-версию Android 16

Корпорация Google представила четвертую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Четвертая бета-версия является последней сборкой Android 16 перед ее публичным релизом. Инженеры Google не стали уточнять о новых функциях ОС, заметив, что бета-версия содержит важные исправления безопасности за апрель 2025 года. Третья бета-версия Android 16 появилась в середине марта.

По словам вице-президента по управлению продуктов Android Мэтью Маккалоу, у разработчиков и энтузиастов есть последний шанс изучить тестовую сборку и повлиять на процесс создания Android 16. Маккалоу также подчеркнул, что к программе бета-тестирования ОС подключились новые производители смартфонов.

В настоящий момент вышедшие бета-версии операционной системы можно установить на устройства Google, Iqoo, Lenovo, OnePlus, Sharp, Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi и Honor.