В трех районах Баку не будет газа

В некоторых районах Хазарского, Бинагадинского и Хатаинского районов Баку будет приостановлена ​​подача газа.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".

Сообщается, что с 10:00 18 апреля в связи с проведением ремонтных работ в поселке Мардакян Хазарского района, поселке М.А. Расулзаде Бинагадинского района и Хатаинском районе будет приостановлена ​​подача газа.

"В ходе ремонтных работ будет временно прекращено газоснабжение жилых массивов "Мардакян Гарденс", "Станции Гала" и "Мардакян" в Хазарском районе, улиц Ф.Рустамова, Кёроглу, У.Гаджибекова, З.Мехтиева, Ф.Гаибова, Дж.Джаббарлы в поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района, а также села Зых и проспекта Гянджи в округе Хатаинского района.", - говорится в сообщении.