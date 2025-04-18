В Джебраиле захоронены останки шехида I Карабахской войны Алескера Мирзалиева

Идентифицированные спустя 32 года останки Алескера Мирзалиева преданы земле в его родном Джебраильском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, автомобиль, доставивший останки шехида Алескера Мирзалиева в село Джоджуг Марджанлы, где он родился и вырос, был встречен жителями Джебраильского района.

Была организована церемония прощания с шехидом, совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за души шехидов.

В церемонии приняли участие не только члены семьи шехида, но и представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, официальные лица Исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военные, участники войны и представители общественности.

После церемонии прощания останки шехида были преданы земле на кладбище Лалетепе.

Во время похорон был исполнен государственный гимн в сопровождении военного оркестра, дан оружейный залп.

Трехцветный азербайджанский флаг, которым был покрыт гроб шехида, был передан близким шехида.

Отметим, что Мирзалиев Алескер Фарзалы оглу родился в 1969 году в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Участвовал в боях во время Первой Карабахской войны. Пропал без вести в октябре 1993 года во время боев на территории села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Алескер Мирзалиев был одним из наших военнослужащих, похороненных как неизвестный шехид на Шаммедлинском сельском кладбище в Имишли. После идентификации его останки были переданы по назначению.