Обнаруженная в Азербайджане древнейшая находка привлекла внимание мира

Израильская The Jerusalem Post, греческая сеть Greekreporter, индийский журнал Indian Defence Review и другие международные издания опубликовали новости об уникальной находке в пещере Дамджылы, расположенной в Азербайджане. Речь идет о мезолитической статуэтке человека, обнаруженной совместной азербайджано-японской археологической экспедицией Института археологии и антропологии НАНА и Токийского университета.

Как сообщили Day.Az в Институте, первая научная статья о находке опубликована в престижном журнале Archaeological Research in Asia, входящем в базы Web of Science (WoS) и Scopus. Среди авторов публикации - профессор Йошихиро Нишиаки, директор музея Токийского университета, исследователь НАНА Ульвия Сафарава, доктор Фумика Икейяма, доктор Ватару Сатаке и доктор философии Якуб Мамедов.

Статуэтка изготовлена из песчаника, имеет длину 51 мм и ширину 15 мм. Из-за эрозии поверхности исследователи применили новейшие технологии - компьютерную томографию, рентгено-флуоресцентный анализ и сканирующую электронную микроскопию. На артефакте чётко видны детали прически и пояса, но черты лица отсутствуют.

Уникальность находки в том, что она датируется примерно 8000 лет назад и является первой человеческой фигурой мезолита, найденной в бассейне среднего течения реки Кура. Подобные фигуры ранее в регионе не фиксировались. Интересно, что если женские статуэтки эпохи раннего земледелия изображаются сидящими, то фигурка из Дамджылы стоит. Также остаётся дискуссионным вопрос, кого именно она символизирует - мужчину или женщину.