https://news.day.az/world/1746015.html НАТО смягчает формулировки в документах из-за США Представители НАТО начали смягчать формулировки о гендерах и климате, опасаясь давления со стороны Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
НАТО смягчает формулировки в документах из-за США
Представители НАТО начали смягчать формулировки о гендерах и климате, опасаясь давления со стороны Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", - говорится в материале издания.
Например, в проектах слово "климат" заменили на "операционную среду", а риторику о гендерах и вовсе убрали, чтобы Соединенные Штаты не заблокировали утверждение документов.
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