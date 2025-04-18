НАТО смягчает формулировки в документах из-за США

Представители НАТО начали смягчать формулировки о гендерах и климате, опасаясь давления со стороны Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудники НАТО смягчают формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, в качестве меры предосторожности, чтобы избежать ответных шагов со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", - говорится в материале издания.

Например, в проектах слово "климат" заменили на "операционную среду", а риторику о гендерах и вовсе убрали, чтобы Соединенные Штаты не заблокировали утверждение документов.