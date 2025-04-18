Самолёт авиакомпании “Finnair” совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс авиакомпании "Finnair" по маршруту Бангкок - Хельсинки, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной послужило резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Как передает Day.Az, самолёт типа Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 12:06 по местному времени. К воздушному судну незамедлительно были направлены сотрудники медицинской службы аэропорта. Пассажиру на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего, по оценке состояния, он был незамедлительно транспортирован в одно из столичных медицинских учреждений.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев рассматривает безопасность пассажиров и членов экипажа как приоритет и находится в постоянной готовности к реагированию на внештатные ситуации. В аэропорту регулярно проводятся оперативные учения и симуляции по различным сценариям безопасности.