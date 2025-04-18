Вниманию выпускников, сдающих экзамен 27 апреля

Для печати пропусков на выпускные экзамены необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа Adobe Reader, а в настройках браузера была отключена функция блокировки всплывающих окон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), учащиеся, не имеющие фотографии в удостоверении личности, могут загрузить с официального сайта ГЭЦ специальную справку, которую должно выдать учебное заведение в связи с участием в выпускном экзамене.

Учащиеся, которым предстоит сдача экзамена, могут распечатать индивидуальный пропуск, воспользовавшись соответствующей ссылкой. Аналогичным образом образовательные учреждения могут распечатать пропуска сразу для всех своих учеников. Также через сайт можно узнать рабочий номер каждого учащегося.

Экзамены сдаются в том городе или районе, где располагается оконченная школа. Для выпускников учебных заведений, находящихся в районах, ранее находившихся под оккупацией, место сдачи и дата экзамена определяются по месту расположения этих школ.

Что касается выпускников школ из Сабунчинского и Хазарского районов столицы, а также Сумгайыта, Абшеронского района, Шамкира, Джалилабада, Масаллы, Хачмаза и Губы - их экзамены разделены на 2 экзаменационных дня (части) и соответственно установлен "переход". При переходе по специальной ссылке можно узнать, учащиеся каких именно школ сдают экзамен в конкретную дату.

Отметим, что 27 апреля Государственный экзаменационный центр проведет выпускной экзамен по общему (9-летнему) среднему образованию для выпускников школ Сабунчинского (II часть), Низаминского, Хазарского (II часть), Пираллахинского районов города Баку, Сумгайыта (II часть), Абшеронского района (II часть), Нахчывана, Гёйгёля, Гёранбоя, Нафталана, Шамкира (II часть), Товуза, Гаха, Балакена, Загаталы, Джалилабада (II часть), Масаллы (II часть), Лерика, Саатлы, Сальяна, Кюрдамира, Агдаша, Хачмаза (II часть), Губы (II часть), Барды, Тертера, Агдере, Лачына, специальных общеобразовательных учреждений города Баку (школы-интернаты, школы при исправительных учреждениях), а также общеобразовательных учреждений с обучением на английском и грузинском языках.