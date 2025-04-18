https://news.day.az/society/1745833.html Движение по дороге Губа–Хыналыг приостановлено Дорога Губа-Хыналыг временно закрыта. По информации Day.Az, в связи с сильным снегопадом движение ограничено, начиная с 35-36 километра трассы. Кроме того, на отдельных участках зафиксированы камнепады.
Движение по дороге Губа–Хыналыг приостановлено
Дорога Губа-Хыналыг временно закрыта.
По информации Day.Az, в связи с сильным снегопадом движение ограничено, начиная с 35-36 километра трассы. Кроме того, на отдельных участках зафиксированы камнепады.
Начальник участка Дорожно-эксплуатационного управления №5 Билал Султанов сообщил, что ведутся работы по расчистке и восстановлению проезда.
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