Движение по дороге Губа–Хыналыг приостановлено

Дорога Губа-Хыналыг временно закрыта.

По информации Day.Az, в связи с сильным снегопадом движение ограничено, начиная с 35-36 километра трассы. Кроме того, на отдельных участках зафиксированы камнепады.

Начальник участка Дорожно-эксплуатационного управления №5 Билал Султанов сообщил, что ведутся работы по расчистке и восстановлению проезда.