В Азербайджане профинансированы тысячи проектов НПО

За период деятельности Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций было рассмотрено 3965 проектных предложений, поступивших от азербайджанских НПО по грантовым конкурсам, 2214 из которых были профинансированы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева во время выступления на пресс-конференции, посвященной 4-летию деятельности Агентства.

Она отметила, что за прошедшие 4 года азербайджанские НПО, спонсируемые Агентством, 80 раз участвовали в международных мероприятиях и организовывали конференции в 36 странах.

За последние 4 года на поддержку инициатив азербайджанских НПО Агентством было выделено в общей сложности около 22 миллионов манатов.

Исполнительный директор также отметила, что Агентство, согласно указам и распоряжениям Президента Ильхама Алиева, показало уровень исполнения поручений на 76 процентов в 2022 году, на 87,5 процента в 2023 году и на 97,3 процента в 2024 году. Число поручений, за выполнение которых Агентство отвечает в рамках Государственных программ и Национальных планов действий, в 2024 году увеличилось в 4 раза по сравнению с 2022 годом.

Айгюн Алиева подчеркнула, что в последнем конкурсе был зафиксирован рекорд по количеству проектов, представленных НПО - всего Агентством было рассмотрено 915 заявок от НПО.

"Качество проектов значительно повысилось за последние два года, а в 2023 году установление новых правил для грантовых конкурсов Агентства и внедрение новых электронных услуг создали прорыв в этой сфере.

С 2023 года учреждение запустило портал электронных услуг в целях повышения прозрачности, подотчетности и эффективности своей деятельности, а также улучшения качества услуг, предоставляемых НПО, и повышения их доступности",- добавила она.